Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

17,83 EUR +1,67% (09.03.2017, 15:44)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

USD 18,855 +2,08% (09.03.2017, 15:32)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Produkte und Leistungen im Firmenkundengeschäft und Investmentbanking, Privatkundengeschäft, Transaction Banking und in der Vermögensverwaltung an. Zu ihren Kunden gehören Unternehmen, die Öffentliche Hand, institutionelle Anleger, kleine und mittelständische Unternehmen sowie Privatkunden. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (09.03.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktie: Hier steht noch alles auf sehr wackligen Beinen - Finger weg! AktienanalyseAlfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Finger von der Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) wegzulassen.Der Aktienprofi glaube, dass die Deutsche Bank-Aktie bis zu der Ende März anstehenden Kapitalerhöhung weiter nachgeben werde. Ob danach eine Erholung stattfinde, stehe auch in den Sternen. Die Deutsche Bank-Aktie habe sich schon vom Tief kräftig erholt - in der Spitze sei sie 80/90% aufwärts gegangen. Deswegen sehe der Börsenexperte nun wenig Potenzial nach oben bei der Deutsche Bank-Aktie. Hier fehle nämlich die richtige Strategie. Es gebe auch schon Stimmen von einigen Großaktionären, die sich eventuell an der Kapitalerhöhung nicht beteiligen wollten. Das stehe noch alles auf sehr wackligen Beinen.Anleger sollten also die Finger von der Deutsche Bank-Aktie weglassen, so Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 09.03.2017)XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:17,785 EUR +0,85% (09.03.2017, 15:31)