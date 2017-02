Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

18,735 EUR +0,61% (23.02.2017, 10:20)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

19,65 USD +0,36% (22.02.2017, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Produkte und Leistungen im Firmenkundengeschäft und Investmentbanking, Privatkundengeschäft, Transaction Banking und in der Vermögensverwaltung an. Zu ihren Kunden gehören Unternehmen, die Öffentliche Hand, institutionelle Anleger, kleine und mittelständische Unternehmen sowie Privatkunden. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (23.02.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktie: Großer Vertrauensbeweis! Kaufen mit Kursziel 23 Euro! AktienanalyseFabian Strebin, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB).Der chinesische Großaktionär HNA sei bei der Deutschen Bank eingestiegen und habe das Ganze als ein sehr attraktives Investment bezeichnet. HNA sei jetzt bei der Deutschen Bank mit knapp 3% beteiligt und sei damit zum drittgrößten Aktionär geworden. HNA sehe Deutsche Bank als langfristiges Investment - man werde also sicherlich nicht abspringen, falls es mit dem Kurs wieder nach unten gehen sollte. Sie seien auch bereit, noch mehr Anteile zu kaufen, möchten aber unter 10% bleiben. Nach Ansicht des Börsenexperten sei das ein sehr großer Vertrauensbeweis für die Deutsche Bank, die für 2016 wieder einen Milliarden-Verlust ausgewiesen habe.Die Deutsche Bank-Aktie dürfte bald über den Widerstand bei 18,70 Euro laufen können - auch im Gefolge des DAX, der jetzt deutlich anziehe. Dann könnte es schnell Richtung 20 Euro gehen. Das Kursziel sehe der Aktienprofi bei 23 Euro. Den Stopp sollte man bei 16,70 Euro setzen.Fabian Strebin empfiehlt die Deutsche Bank-Aktie zum Kauf, so der Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 22.02.2017)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:18,696 EUR +0,41% (23.02.2017, 10:06)