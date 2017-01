XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Produkte und Leistungen im Firmenkundengeschäft und Investmentbanking, Privatkundengeschäft, Transaction Banking und in der Vermögensverwaltung an. Zu ihren Kunden gehören Unternehmen, die Öffentliche Hand, institutionelle Anleger, kleine und mittelständische Unternehmen sowie Privatkunden. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (02.01.2017/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von Fabian Strebin, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":

Fabian Strebin von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.

Nachdem mit dem US-Hypothekenstreit in den USA das größte Rechtsrisiko beseitigt sei, könne sich die Unternehmensführung wieder dem Thema Strategie widmen. Eine Fusion stehe dabei jedoch nicht auf der Agenda. "Im Moment ist die Fantasie für eine paneuropäische Fusion gebremst, da haben wir andere Prioritäten", habe Paul Achleitner, Aufsichtsratschef, der "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" gesagt. Festhalten möchte man hingegen am Investmentbanking: "Wir stehen fest zu diesem Geschäft. Nur muss es in einer Art und Weise ausgeübt werden, wie es den heutigen gesellschaftlichen, politischen und regulatorischen Vorgaben entspricht."

"Geopolitische Risiken" mache der Aufsichtsratschef als größte Gefahren für die Bank im neuen Jahr aus. "Die sind das große Thema, ganz klar. Jedes für sich hat das Potential, die Märkte zu erschüttern. Und die Ereignisse in Berlin kurz vor Weihnachten haben uns gezeigt, dass wir den Terror im eigenen Land haben."

Zwar habe man nach dem Vergleich in den USA eine Sorge weniger: Bei annähernd 8.000 Rechtsstreitigkeiten weltweit bleibe die Unsicherheit jedoch hoch. Gerade der Geldwäsche-Skandal in Russland habe das Potenzial, sich zu einer großen Belastung auszuwachsen.