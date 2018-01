ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) ist der größte Bankenkonzern in Deutschland und zählt weltweit zu den führenden Finanzdienstleistern. Das Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main ist als Universalbank tätig und unterhält bedeutende Niederlassungen in London, New York City, Singapur und Sydney. Filialen des Unternehmens finden sich auch in Belgien, Indien, Italien, Polen, Portugal und Spanien. Die Deutsche Bank gilt es als größter Devisenhändler der Welt.



Ein weiterer Geschäftsschwerpunkt der Deutschen Bank ist das Investmentbanking mit der Emission von Aktien, Anleihen und Zertifikaten. Die 100%ige Tochtergesellschaft DWS Investments ist eine der führenden Kapitalanlagegesellschaften in Deutschland. Im Privatkundengeschäft ist die Deutsche Bank nach der Übernahme der Postbank ebenfalls auf einer Spitzenposition auf dem deutschen Markt. (12.01.2018/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktie: Erholung gestoppt - AktienanalyseDie Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) rechnet für 2017 erneut mit einem Verlust, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Schuld daran sei die von Präsident Donald Trump geplante US-Steuerreform. Da die Körperschaftssteuer für Unternehmen in den USA deutlich sinke, könnten Verluste aus Zeiten der Finanzkrise nicht mehr so stark steuerlich geltend machen wie bisher. Im vierten Quartal müssten daher rund 1,5 Mrd. Euro abgeschrieben werden. Anleger hätten geschockt reagiert: Zeitweise sei die Deutsche Bank-Aktie um mehr als fünf Prozent in die Tiefe gerauscht. Die laufende Erholung wurde damit jäh gestoppt, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 01/2018)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:15,212 EUR -0,89% (12.01.2018, 09:46)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:15,226 EUR -1,23% (12.01.2018, 10:01)NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:USD 18,56 +0,32% (11.01.2018)