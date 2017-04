NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Produkte und Leistungen im Firmenkundengeschäft und Investmentbanking, Privatkundengeschäft, Transaction Banking und in der Vermögensverwaltung an. Zu ihren Kunden gehören Unternehmen, die Öffentliche Hand, institutionelle Anleger, kleine und mittelständische Unternehmen sowie Privatkunden. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (27.04.2017/ac/a/d)



Hannover (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von Analyst Michael Seufert von der NORD LB:Michael Seufert, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach Q1-Zahlen weiterhin zum Verkauf der Aktie der Deutschen Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB).Der deutsche Branchenprimus habe Zahlen für das erste Quartal 2017 vorgelegt, die v. a. ertragsseitig nicht an die Dynamik der US-Konkurrenten heranreichen würden und die Konsensschätzung der Analysten verfehlt hätten, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Überraschend niedrige Kreditvorsorgekosten und die Auflösung von Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten hätten das Konzernergebnis leicht höher als vom Markt erwartet ausfallen lassen. Die Deutsche Bank müsse in den nächsten Quartalen beweisen, dass sie nach der erfolgreichen Kapitalerhöhung das Vertrauen der Kunden zurückgewinnen und den mittlerweile davongeeilten Wettbewerbern wieder Marktanteile abknöpfen könne.Bis zu einer erkennbaren Trendwende in der operativen Geschäftsentwicklung bleibt Michael Seufert, Analyst der NORD LB, eher vorsichtig gestimmt und rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiter zum Verkauf der Deutsche Bank-Aktie. Das Kursziel liegt unverändert bei 15,50 Euro. (Analyse vom 27.04.2017)