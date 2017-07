Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

15,651 EUR +0,39% (24.07.2017, 10:43)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

18,22 USD -1,30% (21.07.2017, 22:02)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Produkte und Leistungen im Firmenkundengeschäft und Investmentbanking, Privatkundengeschäft, Transaction Banking und in der Vermögensverwaltung an. Zu ihren Kunden gehören Unternehmen, die Öffentliche Hand, institutionelle Anleger, kleine und mittelständische Unternehmen sowie Privatkunden. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (24.07.2017/ac/a/d)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von Analyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Analyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse vor Q2-Zahlen weiterhin zum Verkauf der Aktie der Deutschen Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB).Nach den schwachen Vorgaben der US-Banken im Handelsgeschäft zeichne sich hier auch für die Deutsche Bank ein schwieriges Quartal ab, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Insgesamt rechne er mit einem Rückgang der Gesamterträge. Auf der Kostenseite gehe Rießelmann aber von weiteren Fortschritten aus. Die Deutsche Bank werde erstmals in der neuen Struktur berichten. Angesichts der zuletzt erfolgten Maßnahmen und mit Blick auf das aktuelle Bewertungsniveau sehe der Analyst weiterhin ein deutliches Aufwärtspotenzial für die Deutsche Bank-Aktie.Markus Rießelmann, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Deutsche Bank-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 20 Euro bestätigt. (Analyse vom 24.07.2017)XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:15,605 EUR -0,13% (24.07.2017, 10:29)