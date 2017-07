XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", rät weiterhin zum Kauf der Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB).Die Reintegration der Postbank in die Deutsche Bank und der Teilbörsengang der Deutschen Asset Management seien nur ein Teil der neuen Strategie des Gesamtkonzerns: CEO John Cryan möchte sich auch von unprofitablen Geschäftsfeldern trennen und Segmente verkaufen, die nicht zum Kerngeschäft der Bank gehören würden.Die Bank habe schon im Juni ihr spanisches Privatkundengeschäft zum Verkauf gestellt. In dem Land habe der Konzern bisher 2.600 Angestellte und Vermögenswerte von 16 Mrd. Euro. 2016 habe es einen Gewinnrückgang im Vergleich zu 2015 um 93,8% auf nur noch 5,7 Mio. Euro gegeben. Cryan wolle raus aus Spanien, da die Bank kleiner sei als die großen Platzhirsche auf der Iberischen Halbinsel wie Caixabank oder Bankia. Ferner finde gerade eine Konsolidierung auf dem spanischen Bankenmarkt statt. Bisher habe es jedoch wenig Interessenten gegeben. Die ING sollte jetzt an der Sparte interessiert sein und schon mit der Deutschen Bank verhandeln.Es sehe so aus, als ob mit Cryan endlich ein Macher an der Spitze des Finanzinstituts stehe, der alte Zöpfe abschneide und das Geschäft radikal erneuere.Fabian Strebin, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", bleibt bei seinem Kaufvotum für die Deutsche Bank-Aktie. Der Zielkurs liege nach wie vor bei 25,00 Euro. Man sollte bei 12,50 Euro einen Stopp setzen. (Analyse vom 11.07.2017)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: