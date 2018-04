XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (09.04.2018/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Seufert von der Nord LB:Michael Seufert, Aktienanalyst der Nord LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der Deutschen Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB).Christian Sewing übernehme mit sofortiger Wirkung den Posten des Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Bank. Der bisherige Vorstandschef John Cryan verlasse den Konzern zum Monatsende. Ob die nun verkündeten Wechsel in der Führungsspitze eine Trendwende für Geschäftsentwicklung der Deutschen Bank bringen würden, werde sich erst im Verlauf der kommenden Quartale zeigen.Zu einer kurzfristigen Beruhigung der Situation bei Managern und Mitarbeitern der Bank könnten die Personalrochaden des Aufsichtsrats nicht beitragen. Wieder einmal würden grundsätzliche Fragen bezüglich der Geschäftsstrategie, der Kostenstruktur sowie der Eigenkapitalverwendung in der Deutschen Bank aufgeworfen. Die Unsicherheit bis zur Klärung der künftigen Aufstellung der Geschäftsbereiche innerhalb der Bank dürfte sich zunächst negativ auf das operative Geschäft auswirken und speziell im Investment Banking für einen weiteren Exodus von Top-Leuten führen. Der dritte Führungswechsel nach der Ära Ackermann stehe unter absolutem Erfolgszwang, da die Konkurrenten die Deutsche Bank sonst endgültig in die zweite Liga schicken würden.Michael Seufert, Aktienanalyst der Nord LB, bleibt angesichts der niedrigen Bewertung bei seiner Halteempfehlung für die Deutsche Bank-Aktie und reduziert das Kursziel von EUR 13,00 auf EUR 12,50. (Analyse vom 09.04.2018)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: