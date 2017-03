Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

17,255 EUR -2,99% (20.03.2017, 12:47)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

USD 19,03 (17.03.2017)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Produkte und Leistungen im Firmenkundengeschäft und Investmentbanking, Privatkundengeschäft, Transaction Banking und in der Vermögensverwaltung an. Zu ihren Kunden gehören Unternehmen, die Öffentliche Hand, institutionelle Anleger, kleine und mittelständische Unternehmen sowie Privatkunden. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (20.03.2017/ac/a/d)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von Analyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Analyst von Independent Research, hält in einer aktuellen Aktienanalyse an seinem bisherigen Anlagevotum für die Aktie der Deutschen Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) fest.Der deutsche Branchenprimus habe die Details zur angekündigten milliardenschweren Kapitalerhöhung bekannt gegeben, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Altaktionäre könnten für zwei gehaltene Aktien eine neue zum Stückpreis von 11,65 Euro erwerben. Insgesamt würden 687,5 Mio. neue Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) ausgegeben, woraus sich ein Emissionsvolumen von 8 Mrd. Euro ergebe. Die Lieferung der neuen Aktie sei für den 7. April vorgesehen.Im Rahmen des heute veröffentlichten Geschäftsberichts rechne die Deutsche Bank AG für 2017 mit stabilen Gesamterträgen gegenüber 2016. Die harte Kernkapitalquote nach Basel III werde zum Jahresende 2017 aufgrund steigender risikogewichteter Aktiva bei ca. 13% erwartet. Bei der Rendite auf das materielle Eigenkapital werde eine moderate Verbesserung gegenüber 2016 in Aussicht gestellt. Damit bleibe diese auch 2017 unterdurchschnittlich.Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:17,30 EUR -3,14% (20.03.2017, 12:33)