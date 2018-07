XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,606 EUR -1,38% (11.07.2018, 15:50)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,619 EUR -0,94% (11.07.2018, 16:03)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

USD 11,28 -1,31% (11.07.2018, 15:50)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (11.07.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Heusinger vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Deutsche Bank engagiere mit Cerberus einen Großaktionär als Berater. Das Management-Unternehmen aus New York solle die hohen Kosten senken und das Geldhaus profitabler machen. Dem Wertpapier helfe das heute aber nicht, es falle.Cerberus Capital Management sei im November 2017 bei der Deutschen Bank eingestiegen. Zu einem Kurs von rund 16 Euro hätten die Amerikaner 3 bis 5% der Aktien aufgekauft. Seitdem sei der Kurs um gut 40% auf unter 10,00 Euro gefallen. Auch der Wechsel in der Spitze der Bank hin zu Christian Sewing habe dem Kursverfall kein Ende setzen können. Grund für die anhaltende Schwäche seien insbesondere die hohen Kosten. Dass Cerberus wisse, wie man eine Bank auf Effizienz trimme, sei mit der erfolgreichen Umstrukturierung der österreichischen Bawag bewiesen worden.Über die Vergütung werde von beiden Seiten geschwiegen. Die Beratungsvereinbarung könnte nach Insider-Informationen länger als ein Jahr dauern, wobei sie jederzeit aufgekündigt werden könne. Durch die Doppelrolle als Anteilseigner und Berater von Cerberus seien Interessenkonflikte nicht unwahrscheinlich. Trotz der geltenden Wertpapiergesetze, wonach Cerberus in der Zeit der Beratung keine Zu- oder Verkäufe tätigen dürfe, seien andere einflussreiche Investoren nicht erfreut.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: