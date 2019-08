Xetra-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (13.08.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von Fabian Strebin vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Fabian Strebin von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Das Finanzinstitut taumle und unter den Großaktionären dürfte der Unmut zunehmen. Der größte seien die Kataris. Deren bisheriger Vertreter im Aufsichtsrat, Stefan Simon, sei zuletzt in den erweiterten Vorstand gewechselt. Nun werde sein Sitz im Aufsichtsrat neu besetzt.Jürg Zeltner solle nach verschiedenen Medienberichten demnächst für Katar in den Aufsichtsrat der Deutschen Bank einziehen. Seit einigen Monaten führe er den Luxemburger Privatbankenverbund KBL European Private Bankers. Dahinter stehe ebenfalls die katarische Herrscherfamilie Al Thani. Mit der Berufung von Zeltner könnte die Vermögensverwaltung des DAX-Konzerns gestärkt werden. Denn Zeltner habe diese Sparte bei der UBS geführt. Er habe einst sogar als Nachfolger des geschassten Deutsche Bank-Chefs John Cryan gegolten.Der Abwärtstrend setze sich heute fort bei dem Finanztitel. DER AKTIONÄR habe frühzeitig vor einem Engagement bei der Deutsche Bank-Aktie gewarnt. Auch die als Befreiungsschlag gedachte Strategieanpassung im Juli habe daran nichts geändert.