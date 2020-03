Dabei scheine Deutschland zweigeteilt: Die eine Hälfte vertrete den Standpunkt, das Coronavirus sei nur eine starke Grippe. Die andere mache Hamsterkäufe, meide den Kontakt zu anderen Menschen und bleibe lieber daheim. An der Börse sei die Grundeinstellung zwar ähnlich. Hier reiche es jedoch aus, wenn das Lager der Besorgten Aktienpositionen verkaufe - aus Angst vor negativen Auswirkungen bei dem jeweiligen Unternehmen, aus Angst vor einer Rezession oder einfach, um die Cashposition zu erhöhen. Der Grund sei egal, in einem von Unsicherheit geprägten Umfeld reiche das aus, um eine Abwärtsspirale auszulösen. Denn selbst der Optimist komme ins Zweifeln und beginne ebenfalls zu verkaufen. "Könnte ja doch was dran sein, nehmen wir mal besser Gewinne mit." Folge: Dem Markt würden die Käufer ausgehen.



Größter Verlierer in den letzten zwei Wochen im DAX: Die Aktien der Deutschen Bank (ISIN DE0005140008/ WKN 514000), Continental (ISIN DE0005439004/ WKN 543900) und Deutsche Lufthansa (ISIN DE0008232125/ WKN 823212). Gewinner: Fehlanzeige! Die Papiere von Vonovia (ISIN DE000A1ML7J1/ WKN A1ML7J) und der Deutschen Börse (ISIN DE0005810055/ WKN 581005) sowie die beiden Versorger würden immerhin nur moderate Abschläge aufweisen.



Selbst gute Nachrichten würden nur wenig Beachtung finden. Kein Wunder: Derzeit würden die geplanten Roadshows, Kapitalmarkttage und Konferenzen abgesagt oder verschoben. Die wichtige Kommunikation zwischen institutionellen Investoren, Fondsmanagern sowie Vermögensverwaltern und den Unternehmen, Analysten oder Banken liege teilweise auf Eis. Telefon- oder Videokonferenzen könnten diese Lücke nicht komplett schließen.



Im TecDAX stünden Siltronic (ISIN DE000WAF3001/ WKN WAF300), JENOPTIK (ISIN DE000A2NB601/ WKN A2NB60) und Dialog Semiconductor (ISIN GB0059822006/ WKN 927200) ganz oben auf der Verliererliste. TeamViewer (ISIN DE000A2YN900/ WKN A2YN90) sei einer der wenigen Gewinner der vergangenen beiden Wochen. Die Aktie des Videokonferenz-Software-Anbieters TeamViewer habe zu Beginn dieser Woche sogar ein neues Allzeithoch erreicht. (06.03.2020/ac/a/m)







DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) und Co stünden kurz vor dem Wochenende erneut kräftig unter Druck. Seit dem vor zwei Wochen bekannt geworden sei, dass das Coronavirus sich auch massiv in Europa ausbreite, stehe für den DAX ein Verlust für 15 Prozent zu Buche. Auch im TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) würden sich einige Aktien im freien Fall befinden.