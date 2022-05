Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland stieg im März 2022 im Vergleich zum März 2021 um 166,6% auf 21,8 Millionen. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland erhöhte sich sogar um 254,5% auf 3,3 Millionen. Gegenüber dem ersten Corona-Monat März 2020 nahmen die Übernachtungszahlen für Gäste aus dem Inland um 57,6% und für Gäste aus dem Ausland um 66,8% zu. Allerdings war die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland noch um 19,2% und die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland um 44,2% niedriger als im März des Vorkrisenjahres 2019.



Deutlich mehr Übernachtungen auf Campingplätzen



Untergliedert nach Unterkunftstypen (Betriebsarten) entfielen im März 2022 knapp 63,6% der Übernachtungen auf Hotels, Gasthöfe und Pensionen, 17,7% auf Ferienunterkünfte und ähnliche Beherbergungsstätten und 2,8% auf Campingplätze. Sonstige tourismusrelevante Unterkünfte, wie Vorsorge- und Rehabilitationskliniken und Schulungsheime, machten 16,0% der Übernachtungen aus. Im Vergleich zum März des Vorkrisenjahres 2019 nahmen die Übernachtungen in Ferienunterkünften um 11,6% und in sonstigen tourismusrelevanten Unterkünften um 20,6% ab. Noch deutlicher gingen die Übernachtungszahlen in Hotels, Gasthöfen und Pensionen zurück, nämlich um 28,6%. Lediglich die Übernachtungen auf Campingplätzen konnten im Vergleich zum März 2019 deutlich zunehmen (+39,1%) und zeigen einen Trend zum Campingurlaub.



Detaillierte Daten zum Thema können Sie unter dem folgenden Link abrufen:

https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2022/05/PD22_194_45412.html







