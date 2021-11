ISIN Dermapharm-Aktie:

DE000A2GS5D8



WKN Dermapharm-Aktie:

A2GS5D



Ticker-Symbol Dermapharm-Aktie:

DMP



Kurzprofil Dermapharm Holding SE:



Dermapharm (ISIN: DE000A2GS5D8, WKN: A2GS5D, Ticker-Symbol: DMP) ist ein wachstumsstarker Hersteller von Markenarzneimitteln. Die 1991 gegründete Gesellschaft hat ihren Sitz in Grünwald bei München. Das integrierte Geschäftsmodell der Gesellschaft umfasst die hausinterne Entwicklung und Produktion sowie den Vertrieb der Markenprodukte durch einen pharmazeutisch geschulten Außendienst. Neben dem Hauptstandort in Brehna bei Leipzig betreibt Dermapharm weitere Produktions-, Entwicklungs- und Vertriebsstandorte innerhalb Europas, hier vorranging in Deutschland, sowie den USA.



Dermapharm vertreibt im Segment "Markenarzneimittel und andere Gesundheitsprodukte" mehr als 1.300 Arzneimittelzulassungen mit über 380 pharmazeutischen Wirkstoffen. Das Sortiment von Arzneimitteln, Medizinprodukten und Nahrungsergänzungsmitteln ist auf ausgewählte Therapiegebiete spezialisiert, in denen Dermapharm vor allem in Deutschland eine führende Marktposition besetzt.



Im Segment "Pflanzliche Extrakte" verfügt Dermapharm mit der spanischen Euromed S.A über einen global führenden Hersteller von Pflanzenextrakten und pflanzlichen Wirkstoffen für die Pharma-, Nutrazeutika-, Lebensmittel- und Kosmetikindustrie.



Das Geschäftsmodell von Dermapharm umfasst überdies ein Segment "Parallelimportgeschäft", das unter der Marke "axicorp" betrieben wird. Ausgehend vom Umsatz gehörte Dermapharm in 2020 zu den fünf umsatzstärksten Parallelimporteuren in Deutschland.



Mit einer konsequenten F&E-Strategie sowie zahlreichen erfolgreichen Produkt- und Firmenübernahmen und zunehmender Internationalisierung hat der Konzern in den vergangenen 30 Jahren seine Geschäftsaktivitäten kontinuierlich optimiert und neben organischem Wachstum auch für externe Wachstumsimpulse gesorgt. Diesen profitablen Wachstumskurs beabsichtigt Dermapharm auch in Zukunft stringent fortzuführen. (25.11.2021/ac/a/nw)



Der Höhenflug der Dermapharm-Aktie (ISIN: DE000A2GS5D8, WKN: A2GS5D, Ticker-Symbol: DMP) ist vorerst gestoppt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Grund sei eine Umsatzwarnung. Demnach sollten die Erlöse 2021 nur noch um 15 bis 20 Prozent statt um 24 bis 26 Prozent zulegen. Grund sei der zuletzt schwächere Verlauf bei Parallelimporten, gleichzeitig würden aber zunehmend Produkte mit höherer Marge verkauft. Daher solle die Profitabilität deutlich zunehmen: Für das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) habe Dermapharm nun einen Anstieg von 50 bis 60 Prozent statt 45 bis 50 Prozent im Visier.An der Börse habe die Enttäuschung über die gesenkte Umsatzprognose überwogen. Allerdings dürften sich die Wogen schon bald wieder glätten - meine die Investmentbank Jefferies. Die vorgelegte Neunmonatsbilanz des Pharmaunternehmens decke sich mit seinen Umsatzschätzungen und habe zugleich seine Prognose für das EBITDA übertroffen, habe Analyst Alexander Thiel geschrieben. Wie von ihm erwartet, habe Dermapharm die Spanne für das Gewinnziel 2021 angehoben. Die gesenkte Umsatzprognose entspreche ebenfalls seinen jüngst aktualisierten Zahlen. Das Wachstum belaste in erster Linie ungünstige Marktentwicklungen im Geschäft mit Parallelimporten. Laut Thiel dürfte es sich hierbei aber nur um einen kurzfristigen Effekt handeln. Anleger sollten sich eher auf die herausragende Barmittel-Generierung konzentrieren. Jefferies habe Dermapharm daher auf "Buy" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Daraus errechnet sich ein Potenzial von knapp 18 Prozent, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 46/2021)