Privatanleger gehen oft leer aus

SPACs erleben eine Renaissance

In den letzten Jahren hat der Begriff Special Purpose Acquisition Company, oder kurz SPAC, immer mehr an Bedeutung gewonnen. Bei einer SPAC handelt es sich um eine sogenannte Blankoscheck-Firma, den mit dem Zweck gegründet wird, ein anderes Unternehmen aufzukaufen. SPACs finanzieren sich zum großen Teil über IPOs, die auch Privatanlegern zugänglich sind.



SPACs sind in den letzten Jahren auf der Überholspur: Alleine im Jahr 2019 konnten $13,6 Milliarden durch SPACs umgesetzt werden, im Jahr 2020 waren es sogar über $25 Milliarden. Im Gegensatz zu klassischen IPOs lassen sich SPACs leichter von Unternehmensseite einrichten. Leider bringen SPACs auch einige Nachteile mit sich. Da es sich um eine Blankoscheck-Firma handelt, ist der eigentliche Wert und das Unternehmensziel nicht immer einfach abzumessen.



(Abbildung: Seeking Alpha)



Broker Dienste tragen zur Demokratisierung bei

Wenn es um die Demokratisierung vom Wertpapierhandel geht, darf der IPO von Robinhood nicht unerwähnt bleiben. Denn als einer der wenigen Anbieter werden nicht nur finanzstarke Großinvestoren, sondern auch Privatanleger zugelassen. Expertenschätzungen zufolge könnte Robinhood bis zu $40 Milliarden wert sein.



Daneben erweitern auch immer mehr Online Broker ihr Portfolio mit IPOs. Um diese zu erwerben, gelten jedoch strengere Bestimmungen für Privatanleger, als man es von Aktien oder ETFs gewohnt ist. Beispielsweise muss das Handelskonto einen gewissen Mindestbetrag innehaben und Anleger sollten in der Vergangenheit nicht zu viel Flipping betrieben haben.



Unternehmen stellen Kunden in den Mittelpunkt

Auch von Unternehmensseite sind einige Veränderungen zu beobachten, wenn es um die Verfügbarkeit von IPOs für Privatinvestoren geht. Beispielsweise hat Uber seinen registrierten Fahrern eine Möglichkeit eingeräumt, IPOs im Wert von bis zu $10.000 zu erwerben.



Airbnb hatte sogar 7% beiseite gelegt, die Airbnb Hosts angeboten wurden. Airbnb Hosts konnten am Ende bis zu 200 Airbnb Aktien erwerben, was sich für alle Beteiligten ausgezahlt hat. Dies sind nur einige Beispiele von Unternehmen, die entweder ihren Kunden oder Nutzern dabei helfen, zusammen mit der FIrma zu wachsen und gleichzeitig den Handel weiter zu demokratisieren.



Mit Sammelantrag zum IPO

Selbst wenn die Großzahl von IPOs immer noch nicht Privatanlegern zur Verfügung gestellt wird, gibt es dennoch viele Möglichkeiten, wie Anleger bereits heute von lukrativen IPOs profitieren können. Hier sind an erster Stelle Investitionsfirmen zu nennen, die Kundenaufträge bündeln.



Je nach Anbieter müssen Anleger einen Mindestbetrag investieren, um mit IPOs handeln zu können. Die Mindestbeträge fallen hier jedoch relativ gering aus, da die Investitionsfirmen Sammelanträge ihrer Kunden stellen und hierdurch auf das notwendige Volumen kommen. Des Weiteren werden die IPOs von internen Experten geprüft, was das Risiko weiterhin senkt.



Wie man sehen kann, gibt es heutzutage eine Vielzahl von Möglichkeiten, um effektiv in IPOs zu investieren. Die einfachste und sicherste Lösung ist hierbei immer noch der Sammelantrag, da hierdurch Privatanleger mit Expertenwissen versorgt werden und Zugriff auf die profitabelsten IPOs erhalten. (20.07.2021/ac/a/m)









