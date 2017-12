Der Beschluss, die eigentlich bereits für 2016 geplanten Wahlen auf den 23. Dezember zu verschieben, sei Anfang November von der Wahlkommission der Demokratischen Republik Kongo (CENI) bekannt gegeben worden und habe die vage Vereinbarung zwischen der regierenden Partei rund um Präsident Joseph Kabila und der Opposition, die Wahlen noch in diesem Jahr zu halten, zunichte gemacht. "Insbesondere die Oppositionsführer kritisieren die Verschiebung scharf, da der amtierende Präsident Kabila dadurch mehr Zeit hat, um die Beschränkung der Amtszeit für Präsidenten in der Demokratischen Republik Kongo abzuschaffen", so Witte. "Kabila verfolgt eine Verzögerungsstrategie, um an der Macht zu bleiben."



Infolge der Verschiebung der Wahlen sei auch der internationale Druck auf den amtierenden Präsidenten gestiegen und es seien gezielt Sanktionen erlassen worden. "Ein großes Problem ist zudem, dass sich die Aussichten auf einen reibungslosen Wahlablauf mit einem vertrauenswürdigen Ergebnis immer weiter verschlechtern", so Witte. "Dies ist darauf zurückzuführen, dass sich die Beziehung des Landes zu seinen Geldgebern abkühlt, was einen Finanzierungsengpass zur Folge hat. Aufgrund dessen kann der technische Support für flächendeckend stattfindende Wahlen in dem großen Land nicht finanziert werden."



Zusätzlich zu den internationalen Sanktionen werde sich wahrscheinlich auch Widerstand im Land selbst bilden und es könne zu Demonstrationen kommen. Die Demonstrationen dürften dabei hauptsächlich von den Bürgern selbst ausgehen, da es der Opposition nicht gelungen sei, sich die breite Unterstützung der Bevölkerung zu sichern. Dementsprechend könnten die Demonstrationen spontaner ausfallen und schwer zu kontrollieren sein. Außerdem könnte die politische Krise die Lage im Osten und im Zentrum des Landes weiter anheizen und neue gewaltsame Konflikte hervorrufen. In der Provinz Kasai sei es bereits Mitte 2016 zu Zusammenstößen zwischen der Miliz und den Sicherheitskräften gekommen, bei denen mehr als 3.000 Menschen getötet worden seien. Zudem habe die gewaltsame Auseinandersetzung eine Hungersnot ausgelöst, unter der etwa drei Millionen Menschen leiden würden. (05.12.2017/ac/a/m)







Brüssel (www.aktiencheck.de) - Die erneute Verzögerung der Präsidentschafts-, Parlaments- und Kommunalwahlen hemmen die kongolesische Wirtschaft stark und destabilisieren das Land weiter, so die Experten von Credendo.Bereits jetzt sei die Wirtschaft der Demokratischen Republik Kongo geschwächt: Die Devisenreserven des zentralafrikanischen Landes seien fast aufgebraucht, die Landeswährung, der Kongo-Franc, sei zusammengebrochen und Prognosen zufolge werde die Inflation Ende dieses Jahres 50 Prozent erreichen. "Die Ankündigung, dass die Wahlen nun erst Ende 2018 abgehalten werden sollen, hat weitere Unruhe in das Land gebracht", sage Christoph Witte, Deutschland-Chef des belgischen Kreditversicherers Credendo. "Bis zu den Wahlen wird sich die Lage in der Republik auch aller Wahrscheinlichkeit nach nicht verbessern. Der Ausblick bleibt somit düster und eine friedliche Lösung scheint weit entfernt."