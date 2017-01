Von Bauhaus bis Tengelmann - deutsche Handelsgrößen in der Top 250



Insgesamt erzielten die 250 bedeutendsten Handelsunternehmen der Welt währungsbereinigt ein Wachstum von 5,2 Prozent - 90 Prozent derjenigen, die ihre Zahlen veröffentlichen, agierten profitabel. Neben den "Großen Drei" aus Deutschland finden sich mit der Edeka Group (Platz 18), Rewe Combine (22), Otto (92), dm (106), Tengelmann (109), Rossmann (111), der Globus Holding (122) und C&A (124) weitere deutsche Anbieter unter den größten 150 Handelshäusern. Bauhaus (165), Deichmann (180), McKesson (194), die Müller Holding (219), Hornbach (225) und Norma (249) komplettieren die deutsche Top-250-Teilnehmerliste.



International gut aufgestellt



Mit 17 Unternehmen unter den Top 250 stellt Deutschland das größte europäische Kontingent. Dabei konnten sich die deutschen Unternehmen positiv vom gesamteuropäischen Trend absetzen und das beste Ergebnis seit 2010 erzielen - jedoch mit einer Gewinnspanne von gerade einmal einem Prozent. Insgesamt 47 Prozent der Erträge wurden im Geschäftsjahr 2015 im Ausland erwirtschaftet, zusammen mit französischen Händlern verfügten die deutschen Anbieter über das am besten ausgebaute Auslandsnetz.



Veränderungen im Ranking werden ausschließlich von den jeweiligen Umsatzzahlen bestimmt: Eine starke Währung gegenüber dem US-Dollar kann dazu führen, dass Unternehmen, die in einer anderen funktionalen Währung als dem US-Dollar berichten, besser im Ranking dargestellt sind. So stieg 2013 beispielsweise der Euro im Vergleich zum US-Dollar, während sich das Britische Pfund schwächer entwickelt hat.



"Nach Sektoren betrachtet lief es 2015 für Kleidungs- und Accessoire-Händler am besten, während die so genannten 'Diversifizierten' das geringste Wachstum erzielten. Als wichtigster Wachstumstreiber hat sich einmal mehr der E-Commerce erwiesen. Zwar wuchsen die betreffenden Anbieter etwas langsamer als in den Vorjahren, der Zuwachs liegt aber immer noch deutlich höher als im traditionellen Handel. Mit Otto, Zalando und Metro finden sich drei deutsche unter den Top-50-E-Händlern", ergänzt Hollasch.



Die komplette Studie finden Sie unter http://ots.de/GPANv zum Download. (17.01.2017/ac/a/m)





Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Laut des Deloitte-Reports "Global Powers of Retailing 2017" bleibt Wal-Mart trotz negativen Umsatzwachstums der weltweit größte Einzelhändler mit einem vier Mal höheren Ertrag als die zweitplatzierte Costco Corporation, so Deloitte in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

"Mehr denn je entscheidet das Kauferlebnis heute über Erfolg und Misserfolg der Händler. Qualität kommt vor Quantität - zumindest in den Industriestaaten. Für die einzelnen Handelsunternehmen ist das ebenso eine Herausforderung wie die zunehmende Fragmentierung der Branche", erklärt Karsten Hollasch, Partner und Leiter Consumer Business bei Deloitte.