Tradegate-Aktienkurs Delivery Hero-Aktie:

87,58 EUR +2,12% (08.05.2020, 08:55)



ISIN Delivery Hero-Aktie:

DE000A2E4K43



WKN Delivery Hero-Aktie:

A2E4K4



Ticker-Symbol Delivery Hero-Aktie:

DHER



Kurzprofil Delivery Hero SE:



Die Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) ist ein weltweit führender Anbieter von online-Essensbestelldiensten und betreibt eigene Lieferservices. Das Unternehmen ist mit seinen Diensten in über 40 Ländern auf sechs Kontinenten vertreten. Neben den online-Bestellplattformen betreibt das Unternehmen seine eigenen Lieferservices in Großstädten rund um den Globus. Auf den Internetplattformen hat der Kunde die Möglichkeit, aus einer Vielzahl von Lieferdiensten aus der Region zu wählen und über die Webseite oder per App zu bestellen. Die Bezahlung kann bar oder bargeldlos erfolgen. Für Gastronomiebetriebe bietet Delivery Hero ein Liefer- und Point of Sale-System an, um eingegangene Bestellungen sofort bearbeiten zu können.



Darüber hinaus werden Essensverpackung und Werbe- und Druckdienstleistungen angeboten. Zu den bekannten Internetplattformen zählen foodora, Foodpanda und weitere Marken, über die auch die Auslieferung erfolgen kann. Zur Koordination der Liefer-Flotte entwickelte das Unternehmen eine eigene Dispatch Software. Derzeit plant das Unternehmen den Verkauf der deutschen Lieferdienste Lieferheld, Pizza.de und foodora an an den britischen Konkurrenten Takeaway.com. (08.05.2020/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Delivery Hero-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie Online-Essenslieferdienstes Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) charttechnisch unter die Lupe.Keine Frage: Solche Chartverläufe seien selten geworden! Schließlich sei der Aktie von Delivery Hero in dieser Woche der Sprung über das Hoch von Mitte Februar bei 81,62 EUR und damit ein neuer Rekordstand (86,56 EUR) gelungen. Aus Sicht der Technischen Analyse entstehe damit eines der besten Signale überhaupt, zumal der beschriebene Ausbruch durch einige konstruktive Indikatorensignale bestätigt werde. So generiere der trendfolgende MACD gerade ein neues Einstiegssignal, während die ohnehin schon hohe Relative Stärke (Levy) nach einer temporären Bodenbildung wieder dynamisch steige. In der Konsequenz sollte der Titel das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht haben. Im "uncharted territory" definiere die 138,2%-Fibonacci-Projektion des Korrekturimpulses von Februar/März bei 93,63 EUR das nächste Anlaufziel. Perspektivisch würden aber sogar dreistellige Notierungen realistisch. Um die Gefahr eines Fehlausbruchs auf der Oberseite gar nicht erst aufkommen zu lassen, könnten Anleger das alte Allzeithoch (81,62 EUR) als engmaschige Absicherung heranziehen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 08.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Delivery Hero-Aktie:85,72 EUR +5,18% (07.05.2020, 17:35)