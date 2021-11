Tradegate-Aktienkurs Delivery Hero-Aktie:

126,50 EUR +1,61% (17.11.2021, 10:22)



ISIN Delivery Hero-Aktie:

DE000A2E4K43



WKN Delivery Hero-Aktie:

A2E4K4



Ticker-Symbol Delivery Hero-Aktie:

DHER



Kurzprofil Delivery Hero SE:



Die Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Online-Bestelldiensten für Essen und betreibt eigene Lieferservices. Das Unternehmen ist mit seinen Diensten in ca. 50 Ländern in Asien, Europa, dem Nahen Osten, Nordafrika und Lateinamerika vertreten. Neben den Online-Bestellplattformen betreibt das Unternehmen seine eigenen Lieferservices in Großstädten rund um den Globus. Auf den Internetplattformen hat der Kunde die Möglichkeit, aus einer Vielzahl von Lieferdiensten aus der Region zu wählen und über die Webseite oder per App zu bestellen. Die Bezahlung kann bar oder bargeldlos erfolgen. Für Gastronomiebetriebe bietet Delivery Hero ein Liefer- und Point of Sale-System an, um eingegangene Bestellungen sofort bearbeiten zu können. Darüber hinaus werden Essensverpackung und Werbe- und Druckdienstleistungen angeboten. (17.11.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Delivery Hero-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Chartanalyse die Aktie des Online-Essenslieferdienstes Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) unter die Lupe.Im bisherigen Jahresverlauf 2021 pendele die Delivery Hero-Aktie unter dem Strich zwischen gut 100 EUR und gut 140 EUR seitwärts. Nachdem der Titel Anfang Oktober nochmals das untere Ende dieser Schiebezone ausgelotet habe, würden nun die Rückeroberung der 200-Tage-Linie (akt. bei 116,95 EUR) sowie vor allem der jüngste Doppelboden für hoffnungsvolle Signale sorgen. Im Wochenbereich würden diese durch einen sog. "Hammer" sowie den jüngsten "morning star" untermauert. Das Anschlusspotenzial aus der unteren Umkehr lasse sich auf rund 13,50 EUR taxieren, sodass perspektivisch die Hochs vom Sommer bei rund 133 EUR ins Blickfeld rücken dürften. Danach würden die Rekordstände vom April bzw. Januar bei 141,95/145,40 EUR die nächsten Barrieren markieren. Auf der Indikatorseite hätten die Relative Stärke (Levy) und der MACD zuletzt synchron neue Einstiegssignale geliefert. Erstere habe sogar den Abwärtstrend seit Jahresbeginn zu den Akten legen und eine Bodenbildung vervollständigen können. Um die vielversprechende Ausgangslage nicht zu gefährden, gelte es in Zukunft, die o.g. langfristige Glättung nicht mehr zu unterschreiten. Der Durchschnitt der letzten 200 Tage sei also als Stop-Loss für neue Long-Positionen prädestiniert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 17.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Delivery Hero-Aktie:126,30 EUR +0,24% (17.11.2021, 10:07)