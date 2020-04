Börsenplätze Delivery Hero-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Delivery Hero-Aktie:

61,90 EUR -5,29% (09.04.2020, 14:32)



Tradegate-Aktienkurs Delivery Hero-Aktie:

61,76 EUR -6,42% (09.04.2020, 14:45)



ISIN Delivery Hero-Aktie:

DE000A2E4K43



WKN Delivery Hero-Aktie:

A2E4K4



Ticker-Symbol Delivery Hero-Aktie:

DHER



Kurzprofil Delivery Hero AG:



Die Delivery Hero AG (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) ist der weltweit führende Online-Marktplatz für Essensbestellungen und -Lieferungen mit führenden Marktpositionen in Bezug auf Anzahl der Restaurants, aktiver Nutzer und Bestellungen in mehr Ländern als irgendeiner seiner Konkurrenten. Delivery Hero bietet seine Dienste über Online- und mobile Plattformen in mehr als 40 Ländern in Europa, dem Nahen Osten & Nordafrika (MENA), Lateinamerika und der Asien-Pazifik-Region an. Delivery Hero betreibt zudem seinen eigenen Logistikdienst, hauptsächlich in mehr als 60 dichtbesiedelten Stadtgebieten weltweit. Das Unternehmen mit Sitz in Berlin beschäftigt über 6.000 Mitarbeiter sowie mehrere tausend angestellte Fahrer. Weitere Informationen unter www.deliveryhero.com. (09.04.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Delivery Hero-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Essenslieferdienstes Delivery Hero AG (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) unter die Lupe.Die Delivery Hero-Aktie verliere am Donnerstag im freundlichen Gesamtmarkt deutlich an Boden. Das habe wohl auch mit starken Zahlen eines Rivalen zu tun. Der Essenslieferdienst Takeaway.com habe im März nur kurzzeitig unter der Coronavirus-Krise gelitten. Ab Mitte März sei deutlich weniger ausgeliefert worden, weil Restaurants geschlossen hätten und aus Büros sowohl mittags als auch abends weniger bestellt worden sei, habe das Unternehmen am Donnerstag per Trading Update mitgeteilt. Gegen Ende März habe sich das Geschäft aber erholt.Statt die starken Vorgaben des Konkurrenten als Indiz für die positive Entwicklung der gesamten Lieferbranche zu werten, würden die Investoren zunächst scheinbar dem verkauften Deutschlandgeschäft nachtrauern: Während die Aktie von Just Eat Takeaway am Donnerstag krätig zulegen könne, gehe es für die Delivery Hero-Aktie im Tief deutlich bergab. Dabei habe das Unternehmen in der Vorwoche selbst bereits starke Zuwächse bei der Zahl der Partner-Restaurants gemeldet. Zudem habe sich nicht zuletzt wegen Corona auch die Erweiterung des Lieferangebots um Lebensmittel und Medikamente zuletzt spürbar beschleunigt. Konkrete Zahlen für das erste Quartal werde Delivery Hero am 28. April vorlegen."Der Aktionär" werte Delivery Hero als Paradebeispiel einer "Bleib-zuhause"-Aktie, die von den aktuellen Einschränkungen des öffentlichen Lebens im Kampf gegen die Coronavirus-Epidemie tendenziell eher profitieren könne. Investierte Anleger sollten daher dabei bleiben. Neueinsteiger könnten den Rücksetzer weiterhin zum Kauf nutzen, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.04,2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link