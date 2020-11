XETRA-Aktienkurs Delivery Hero-Aktie:

Kurzprofil Delivery Hero SE:



Die Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) ist ein weltweit führender Anbieter von online-Essensbestelldiensten und betreibt eigene Lieferservices. Das Unternehmen ist mit seinen Diensten in über 40 Ländern auf sechs Kontinenten vertreten. Neben den online-Bestellplattformen betreibt das Unternehmen seine eigenen Lieferservices in Großstädten rund um den Globus. Auf den Internetplattformen hat der Kunde die Möglichkeit, aus einer Vielzahl von Lieferdiensten aus der Region zu wählen und über die Webseite oder per App zu bestellen. Die Bezahlung kann bar oder bargeldlos erfolgen. Für Gastronomiebetriebe bietet Delivery Hero ein Liefer- und Point of Sale-System an, um eingegangene Bestellungen sofort bearbeiten zu können.



Darüber hinaus werden Essensverpackung und Werbe- und Druckdienstleistungen angeboten. Zu den bekannten Internetplattformen zählen foodora, Foodpanda und weitere Marken, über die auch die Auslieferung erfolgen kann. Zur Koordination der Liefer-Flotte entwickelte das Unternehmen eine eigene Dispatch Software. Derzeit plant das Unternehmen den Verkauf der deutschen Lieferdienste Lieferheld, Pizza.de und foodora an an den britischen Konkurrenten Takeaway.com. (17.11.2020/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Delivery Hero-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Online-Essenslieferdienstes Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER).Die südkoreanische Kartellbehörde KFTC verlange in einem Prüfungsbericht von Delivery Hero, dass das Unternehmen als Bedingung für die Übernahme von Woowa Brothers seine südkoreanische Tochter Yogiyo veräußere. Delivery Hero lehne diese Forderung laut CEO Östberg ab. Der Konzern habe im Dezember 2019 die vollständige Übernahme von Woowa Brothers (Unternehmenswert: 3,6 Mrd. Euro) vereinbart. Der Abschluss der Transaktion sei bis Ende 2020 geplant, dürfte sich aber nun auf jeden Fall um mehrere Monate verzögern. Delivery Hero habe aber die Möglichkeit, alternative Vorschläge zu machen, um die Bedenken der KFTC auszuräumen.Der Analyst sehe hierfür aber nur einen begrenzten Spielraum. Ein mögliches Scheitern der Übernahme von Woowa Brothers sei negativ zu werten, da Woowa Brothers wachstumsstark (Umsatz 2019: +96% y/y auf 242 Mio. Euro) und auf EBITDA-Basis bereits profitabel (ca. 3 Mio. Euro) sei. Zudem sei Südkorea einer der wenigen größeren Märkte, in denen Delivery Hero derzeit präsent sei. Daher wäre es wichtig, dass das Unternehmen hier möglichst rasch die Marktführerschaft übernehme, nachdem Delivery Hero mit der App Yogiyo bereits den zweiten Platz hinter Woowa Brothers innehabe. Den Risiken durch eine Verzögerung bzw. ein mögliches Scheitern der Woowa Brothers-Übernahme stünden aber die positiven Effekte des sich aufgrund der Covid-19-Pandemie weiter verstärkenden Trends zu Essenslieferungen gegenüber. Der Analyst behalte seine Prognosen für 2020 und 2021 bei.Auf Basis des DCF-Modells (aktualisierter Bewertungszeitraum versus höheres Beta) hat Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, ein unverändertes Kursziel von 105,00 Euro für die Delivery Hero-Aktie ermittelt und bestätigt bei einem positiven Gesamtertrag (zwölf Monate) von unter 10% sein "halten"-Votum. (Analyse vom 17.11.2020)Börsenplätze Delivery Hero-Aktie: