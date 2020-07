Börsenplätze Delivery Hero-Aktie:



Die Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) ist ein weltweit führender Anbieter von online-Essensbestelldiensten und betreibt eigene Lieferservices. Das Unternehmen ist mit seinen Diensten in über 40 Ländern auf sechs Kontinenten vertreten. Neben den online-Bestellplattformen betreibt das Unternehmen seine eigenen Lieferservices in Großstädten rund um den Globus. Auf den Internetplattformen hat der Kunde die Möglichkeit, aus einer Vielzahl von Lieferdiensten aus der Region zu wählen und über die Webseite oder per App zu bestellen. Die Bezahlung kann bar oder bargeldlos erfolgen. Für Gastronomiebetriebe bietet Delivery Hero ein Liefer- und Point of Sale-System an, um eingegangene Bestellungen sofort bearbeiten zu können.



Darüber hinaus werden Essensverpackung und Werbe- und Druckdienstleistungen angeboten. Zu den bekannten Internetplattformen zählen foodora, Foodpanda und weitere Marken, über die auch die Auslieferung erfolgen kann. Zur Koordination der Liefer-Flotte entwickelte das Unternehmen eine eigene Dispatch Software. Derzeit plant das Unternehmen den Verkauf der deutschen Lieferdienste Lieferheld, Pizza.de und foodora an an den britischen Konkurrenten Takeaway.com. (23.07.2020/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Delivery Hero: Indexfantasie! AktienanalyseTrotz des heftigen Kurssturzes und des Insolvenzantrags wäre die Wirecard-Aktie (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206) eigentlich noch bis September im DAX geblieben, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Denn das aktuelle Regelwerk der Deutschen Börse für die erste deutsche Börsenliga sehe in solchen Fällen keinen schnellen Austausch vor. Nur im Falle einer Abwicklung oder einer Abweisung des Antrags auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens mangels Masse müsse ein Unternehmen nach den derzeitigen Regeln "umgehend" aus einem Auswahlindex herausgenommen werden. Ansonsten sei ein Rauswurf nur nach den "normalen" Kriterien möglich, die sich nach Marktkapitalisierung und Handelsumsatz richten würden. Demnach wäre Wirecard erst bei der September-Überprüfung nicht mehr im DAX zu halten gewesen.Nach heftiger Kritik von vielen Marktteilnehmern solle diese Prozedur nun aber geändert werden. "Das Vertrauen in den Kapitalmarkt hat offensichtlich in den letzten Tagen gelitten. Als Marktplatzbetreiber ist es auch unsere Aufgabe, das Vertrauen in den Kapitalmarkt zu stärken", habe der Frankfurter Marktbetreiber mitgeteilt. "Deshalb haben wir uns entschlossen, die Regelwerke unter Einbindung der Regulatoren und die Regeln für die Zugehörigkeit zur DAX-Familie einer vertieften Prüfung zu unterziehen und zu überarbeiten." Die Vorschläge zur Veränderung des Regelwerks würden wie üblich mit den Marktteilnehmern besprochen, habe die Deutsche Börse erklärt.Konkret solle künftig das Bekanntwerden eines Insolvenzantrages dazu führen, dass ein Unternehmen binnen zweier Handelstage aus den DAX-Indices herausgenommen werde. Noch bis 7. August könnten die Marktteilnehmer zu dem Vorhaben Stellung nehmen. Spätestens am 13. August möchte die Deutsche Börse das Ergebnis der Umfrage unter Fondsmanagern, Händlern und anderen Investoren auswerten - und eine Entscheidung treffen. Bereits Mitte August könnte die DAX-Mitgliedschaft von Wirecard also Geschichte sein.Auch abgesehen von der Indexfantasie laufe es bei Delivery Hero hervorragend. Das Auftragswachstum habe sich im zweiten Jahresviertel nach einem anfänglichen Einbruch im April im Vergleich zum zweiten Quartal des Vorjahres auf 94 Prozent beschleunigt, wobei im Juni die Zahl der Bestellungen im Vergleich zum gleichen Monat des Jahres 2019 sogar um 104 Prozent gestiegen sei. Der Bestell-Boom mache Lust auf das vollständige Trading-Update für das zweite Quartal, das am 28. Juli veröffentlicht werde.Gepaart mit der DAX-Fantasie dürfte es daher nicht mehr lange dauern, bis der Titel die Marke von 100 Euro nachhaltig überwindet, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 29/2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link