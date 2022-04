Mit Material von dpa-AFX



Kurzprofil Delivery Hero SE:



Die Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Online-Bestelldiensten für Essen und betreibt eigene Lieferservices. Das Unternehmen ist mit seinen Diensten in ca. 50 Ländern in Asien, Europa, dem Nahen Osten, Nordafrika und Lateinamerika vertreten. Neben den Online-Bestellplattformen betreibt das Unternehmen seine eigenen Lieferservices in Großstädten rund um den Globus. Auf den Internetplattformen hat der Kunde die Möglichkeit, aus einer Vielzahl von Lieferdiensten aus der Region zu wählen und über die Webseite oder per App zu bestellen. Die Bezahlung kann bar oder bargeldlos erfolgen. Für Gastronomiebetriebe bietet Delivery Hero ein Liefer- und Point of Sale-System an, um eingegangene Bestellungen sofort bearbeiten zu können. Darüber hinaus werden Essensverpackung und Werbe- und Druckdienstleistungen angeboten.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Delivery Hero-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Delivery Hero habe einen euphorischen Start in die neue Handelswoche hingelegt. Am Montagmorgen hätten sich die Papiere des Essenslieferdienstes zeitweise um 14 Prozent verteuert. Grund dafür sei die neue EBITDA-Prognose: Ab 2023 wolle der Konzern erstmals schwarze Zahlen auf Konzernebene beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen ausweisen. "Der Aktionär" bleibe trotzdem skeptisch.Für 2022 rechne das Management von Delivery Hero mit einem weiteren Verlustjahr. Demnach sollten -1 bis -1,2 Prozent des Bruttowarenwertes (GMV) als operativer Verlust übrig bleiben (EBITDA/GMV-Marge). Der Negativbeitrag des Segmentes Integrated Verticals dürfte mit bis zu -525 Millionen Euro jedoch leicht niedriger als bisher erwartet ausfallen. Zuvor habe Delivery Hero hier ein Minus von 550 Millionen Euro auf dem Zettel gehabt.Im Bereich Integrated Verticals bilanziere der Konzern auch seinen jüngsten Zukauf, den spanischen On-Demand-Kurierdienst Glovo. Dieser sei in der Prognose bereits berücksichtigt und habe jüngst für Bauchschmerzen bei den Anlegern gesorgt, da Delivery Hero hohe Summen in das Start-up investiere, obwohl das eigene Geschäft weiter defizitär wirtschafte.Zudem wolle sich Delivery Hero frisches Kapital beschaffen und habe dafür die Syndizierung einer Fremdfinanzierung angekündigt. Diese bestehe aus einer Kreditlinie in Höhe von 825 Millionen US-Dollar und einer zweiten Kreditlinie in Höhe von 300 Millionen Euro. Die Laufzeit der beiden Kreditlinien betrage fünfeinviertel Jahre. Zusätzlich wolle das Unternehmen einen revolvierenden Konsortialkredit in Höhe von 375 Millionen Euro mit einem Bankenkonsortium abschließen. Dieser Kredit solle eine vorläufige Laufzeit von drei Jahren mit der zweimaligen Verlängerungsoption um jeweils ein Jahr haben.Ob der Essenslieferdienst im kommenden Jahr die eigenen Ziele erreichen könne, dürfe allerdings angezweifelt werden. Grund dafür sei Wiederbelebung in der Gastronomie, die es für Delivery Hero schwierig machen dürfte, die bisherigen Wachstumsraten beizubehalten. Vor diesem Hintergrund sei auch das Erreichen der EBITDA-Prognose fraglich.Zudem dürfte es noch Jahre dauern, bis das Unternehmen ein positives Nettoergebnis erziele. Die von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragten Analysten würden frühestens in drei Jahren mit dem Erreich der Gewinnschwelle rechnen und für 2025 einen Gewinn von 113 Millionen Euro sowie Erlöse in Höhe von 22,1 Milliarden Euro erwarten. Die Gewinnmarge würde dabei lediglich 0,5 Prozent betragen.Trotz der neuen Prognose bleibt "Der Aktionär" gegenüber der Delivery Hero-Aktie weiter skeptisch eingestellt und rät von einem Investment ab, so Jan Paul Fóri von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.04.2022)