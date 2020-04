Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Delivery Hero-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Delivery Hero-Aktie:

70,54 EUR -0,48% (23.04.2020, 15:12)



Tradegate-Aktienkurs Delivery Hero-Aktie:

70,62 EUR -0,37% (23.04.2020, 15:09)



ISIN Delivery Hero-Aktie:

DE000A2E4K43



WKN Delivery Hero-Aktie:

A2E4K4



Ticker-Symbol Delivery Hero-Aktie:

DHER



Kurzprofil Delivery Hero SE:



Die Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) ist ein weltweit führender Anbieter von online-Essensbestelldiensten und betreibt eigene Lieferservices. Das Unternehmen ist mit seinen Diensten in über 40 Ländern auf sechs Kontinenten vertreten. Neben den online-Bestellplattformen betreibt das Unternehmen seine eigenen Lieferservices in Großstädten rund um den Globus. Auf den Internetplattformen hat der Kunde die Möglichkeit, aus einer Vielzahl von Lieferdiensten aus der Region zu wählen und über die Webseite oder per App zu bestellen. Die Bezahlung kann bar oder bargeldlos erfolgen. Für Gastronomiebetriebe bietet Delivery Hero ein Liefer- und Point of Sale-System an, um eingegangene Bestellungen sofort bearbeiten zu können. Darüber hinaus werden Essensverpackung und Werbe- und Druckdienstleistungen angeboten. Zu den bekannten Internetplattformen zählen foodora, Foodpanda und weitere Marken, über die auch die Auslieferung erfolgen kann. Zur Koordination der Liefer-Flotte entwickelte das Unternehmen eine eigene Dispatch Software. Derzeit plant das Unternehmen den Verkauf der deutschen Lieferdienste Lieferheld, Pizza.de und foodora an an den britischen Konkurrenten Takeaway.com. (23.04.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Delivery Hero-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Essenslieferdienstes Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) unter die Lupe.Der Gastronomie breche gerade ein Großteil der Einnahmen weg. Deswegen sollten Gastronomiebetriebe nun steuerlich entlastet werden. Wenn man sich allerdings aktuelle Bilder aus chinesischen Restaurants ansehe, kämen einem Zweifel, ob die Leute bald wieder in Scharen essen gehen würden.Die Mehrwertsteuer für Speisen werde laut Beschluss ab dem 1. Juli befristet bis zum 30. Juni 2021 auf den ermäßigten Steuersatz von sieben Prozent gesenkt. Bisher gelte für Speisen, die in einem Restaurant, einem Café oder einer Bar verzehrt würden, ein Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent. Für Gerichte, die der Gast mitnehme oder nach Hause bestelle, würden in der Regel nur sieben Prozent anfallen. Nun solle generell ein Satz von sieben Prozent gelten.Aber reiche das als Anreiz für die Gäste, um wieder ins Restaurant zu gehen? In Hongkong seien die Restaurants mit reichlich Plexiglasscheiben ausgestattet, um die Kunden vor einer Infektion zu schützen. Die Scheiben seien auch auf den Tischen angebracht, sodass sie Paare oder Gruppen beim Essen und Trinken voneinander trennen würden. Gemütlichkeit komme da nicht groß auf.Den Restaurants bleibe also nichts anderes übrig, als weiterhin kräftig ins Deliverygeschäft zu investieren.Laut Statista werde sich der Delivery Food-Markt allein in Deutschland bis 2024 auf 2,6 Milliarden Euro belaufen. Das wäre eine Verdopplung innerhalb von nur sieben Jahren. Doch möglicherweise stelle sich die Prognose wegen Corona als viel zu konservativ heraus. Top-Profiteur dieser Entwicklung sei für den "Aktionär" Delivery Hero. Die Empfehlung aus Ausgabe 33/2019 liege nun bereits 52 Prozent vorne.Momentum ausnutzen, Gewinne laufen lassen, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär" zu der Delivery Hero-Aktie. (Analyse vom 23.04.2020)