Tradegate-Aktienkurs Delivery Hero-Aktie:

95,72 EUR -2,64% (30.07.2020, 13:40)



ISIN Delivery Hero-Aktie:

DE000A2E4K43



WKN Delivery Hero-Aktie:

A2E4K4



Ticker-Symbol Delivery Hero-Aktie:

DHER



Kurzprofil Delivery Hero SE:



Die Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) ist ein weltweit führender Anbieter von online-Essensbestelldiensten und betreibt eigene Lieferservices. Das Unternehmen ist mit seinen Diensten in über 40 Ländern auf sechs Kontinenten vertreten. Neben den online-Bestellplattformen betreibt das Unternehmen seine eigenen Lieferservices in Großstädten rund um den Globus. Auf den Internetplattformen hat der Kunde die Möglichkeit, aus einer Vielzahl von Lieferdiensten aus der Region zu wählen und über die Webseite oder per App zu bestellen. Die Bezahlung kann bar oder bargeldlos erfolgen. Für Gastronomiebetriebe bietet Delivery Hero ein Liefer- und Point of Sale-System an, um eingegangene Bestellungen sofort bearbeiten zu können.



Darüber hinaus werden Essensverpackung und Werbe- und Druckdienstleistungen angeboten. Zu den bekannten Internetplattformen zählen foodora, Foodpanda und weitere Marken, über die auch die Auslieferung erfolgen kann. Zur Koordination der Liefer-Flotte entwickelte das Unternehmen eine eigene Dispatch Software. Derzeit plant das Unternehmen den Verkauf der deutschen Lieferdienste Lieferheld, Pizza.de und foodora an an den britischen Konkurrenten Takeaway.com. (30.07.2020/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Delivery Hero: Beindruckende Quartalszahlen - AktienanalyseDie Experten vom "ZertifikateJournal" nehmen in ihrer aktuellen Ausgabe die Aktie des Online-Essenslieferdienstes Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) unter die Lupe.Mit den neuesten Quartalszahlen im Rücken habe die Aktie dreistellige Euro-Regionen zumindest kurzzeitig wieder ins Visier genommen. Im zweiten Quartal hätten sich die Bestellungen bei dem Essenslieferdienstes fast auf 281 Mio. verdoppelt, das bestellte Bruttowarenvolumen sei um rund zwei Drittel auf 2,8 Mrd. Euro gewachsen. Gleichzeitig sei der Umsatz um 96 Prozent auf 612 Mio. Euro geklettert. Aufgrund des starken Wachstums in der Corona-Krise habe das Unternehmen die Prognosen in die Höhe geschraubt. Nun rechne der DAX-Kandidat 2020 mit einem Umsatz zwischen 2,6 Mrd. und 2,8 Mrd. Euro. Bisher habe Delivery Hero 2,4 Mrd. bis 2,6 Mrd. in Aussicht gestellt.Delivery Hero profitiere stark vom Trend zum Bestellen von Essen im Internet während der Pandemie. Analysten hätten zwar bereits mit Werten um die 2,7 Mrd. Euro gerechnet. Trotzdem habe die Aktie sehr positiv auf die Prognose reagiert. Zu Ergebniskennzahlen habe das Unternehmen keine Angaben gemacht. Diese würden mit dem Quartalsbericht am 27. August folgen. Bereits einige Wochen vorher werde es für die Aktionäre von Delivery Hero besonders spannend. Denn bis 13. August wolle die Deutsche Börse entscheiden, ob die Papiere des insolventen Wirecard-Konzerns vorzeitig aus dem DAX ausscheiden würden. Nachrückkandidat Nummer eins seien die Papiere des Essenslieferdienstes. (Ausgabe 30/2020)