Die Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) ist ein weltweit führender Anbieter von online-Essensbestelldiensten und betreibt eigene Lieferservices. Das Unternehmen ist mit seinen Diensten in über 40 Ländern auf sechs Kontinenten vertreten. Neben den online-Bestellplattformen betreibt das Unternehmen seine eigenen Lieferservices in Großstädten rund um den Globus. Auf den Internetplattformen hat der Kunde die Möglichkeit, aus einer Vielzahl von Lieferdiensten aus der Region zu wählen und über die Webseite oder per App zu bestellen. Die Bezahlung kann bar oder bargeldlos erfolgen. Für Gastronomiebetriebe bietet Delivery Hero ein Liefer- und Point of Sale-System an, um eingegangene Bestellungen sofort bearbeiten zu können.



Darüber hinaus werden Essensverpackung und Werbe- und Druckdienstleistungen angeboten. Zu den bekannten Internetplattformen zählen foodora, Foodpanda und weitere Marken, über die auch die Auslieferung erfolgen kann. Zur Koordination der Liefer-Flotte entwickelte das Unternehmen eine eigene Dispatch Software. Derzeit plant das Unternehmen den Verkauf der deutschen Lieferdienste Lieferheld, Pizza.de und foodora an an den britischen Konkurrenten Takeaway.com. (08.07.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Delivery Hero-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Online-Essenslieferdienstes Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des Essenslieferanten Delivery Hero habe sich in den vergangenen Monaten extrem stark entwickelt. Fast egal, welchen Zeitraum man wähle, das Papier befinde sich auf der Top-Performer-Liste des SDAX immer unter den Top 5. Im Ein-Jahresvergleich beispielsweise liege Delivery Hero mit plus 157,8 Prozent sogar hinter dem Überflieger HelloFresh auf Platz 2. Und auch im Ein-Wochen-Vergleich rangiere Delivery Hero auf der zweitbesten Position hinter der Commerzbank. Heute allerdings müsse die Aktie deutlich Federn lassen. Gut 2,8 Prozent gehe es nach unten auf 100,20 Euro.Der Grund: Delivery Hero wolle sich über Wandelanleihen frische Mittel für das Wachstum verschaffen. Dabei würden Bruttoerlöse von insgesamt 1,5 Milliarden Euro angestrebt, wie Delivery Hero am Dienstagabend mitgeteilt habe. Die Papiere sollten in zwei Tranchen mit Laufzeiten bis 2025 und 2028 begeben werden. Das Bezugsrecht für Aktionäre habe das Unternehmen dabei ausgeschlossen.Der Online-Essenslieferant verfüge mit Barmitteln von 2,8 Milliarden Euro per Ende des ersten Quartals bereits über eine sehr gut gefüllte Kriegskasse, habe Analystin Sarah Simon von der Privatbank Berenberg in einer ersten Reaktion hgeschrieben. Sie nehme an, dass Delivery verstärkt investieren wolle oder aber neue Zukauf-Chancen wittere oder womöglich beides plane.Für den "Aktionär" komme die Begebung der Wandelanleihe nicht überraschend. Das Unternehmen setze voll auf Wachstum. Deswegen: Gewinne ("Aktionär"-Empfehlung bei 44,27 Euro, aktueller Kurs: 100,20 Euro) mit einem Stopp bei 72 Euro laufen lassen, so Marion Schlegel. (Analyse vom 08.07.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link