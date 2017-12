Tradegate-Aktienkurs Delivery Hero-Aktie:

36,034 EUR +0,37% (07.12.2017, 17:11)



ISIN Delivery Hero-Aktie:

DE000A2E4K43



WKN Delivery Hero-Aktie:

A2E4K4



Ticker-Symbol Delivery Hero-Aktie:

DHER



Kurzprofil Delivery Hero AG:



Die Delivery Hero AG (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) ist der weltweit führende Online-Marktplatz für Essensbestellungen und -Lieferungen mit führenden Marktpositionen in Bezug auf Anzahl der Restaurants, aktiver Nutzer und Bestellungen in mehr Ländern als irgendeiner seiner Konkurrenten. Delivery Hero bietet seine Dienste über Online- und mobile Plattformen in mehr als 40 Ländern in Europa, dem Nahen Osten & Nordafrika (MENA), Lateinamerika und der Asien-Pazifik-Region an. Delivery Hero betreibt zudem seinen eigenen Logistikdienst, hauptsächlich in mehr als 60 dichtbesiedelten Stadtgebieten weltweit. Das Unternehmen mit Sitz in Berlin beschäftigt über 6.000 Mitarbeiter sowie mehrere tausend angestellte Fahrer. Weitere Informationen unter www.deliveryhero.com. (07.12.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Delivery Hero-Aktie: Starke Rally! AktienanalyseDer Online-Essenslieferdienst Delivery Hero (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) profitiert weiterhin vom aktuellen Wachstumstrend der Branche und sieht sich nach neun Monaten nun auf dem besten Weg zu seinen Jahreszielen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung."Wir haben ein weiteres starkes Quartal hinter uns", habe Konzernchef Niklas Östberg gesagt. Das Unternehmen visiere nun für 2017 einen Umsatz von etwa 540 Mio. Euro an und damit das obere Ende der zuvor genannten Bandbreite. Die bereinigte operative Marge (EBITDA) solle zugleich bei minus 17 Prozent liegen.Im dritten Quartal seien die Erlöse weltweit auf vergleichbarer Basis - also ohne die erst kürzlich veräußerte britische Tochter Hungryhouse und Beiträge aus aufgegebenen Geschäftsbereichen - um 60 Prozent auf knapp 138 Mio. Euro gestiegen. Zum Wachstum hätten alle Regionen beigetragen, wobei es insbesondere in der Region Amerika besonders rund gelaufen sei. Dort habe Delivery Hero seinen Umsatz auf vergleichbarer Basis um 80 Prozent verbessern können. Ziel des Unternehmens sei es, in nicht allzu ferner Zukunft die schwarzen Zahlen vorzustoßen. Bis unter dem Strich Gewinne anfallen würden, werde es allerdings noch mindestens bis 2019 dauern. Dafür sei die Unternehmensbewertung mit rund 6,7 Mrd. Euro schon recht ambitioniert.XETRA-Aktienkurs Delivery Hero-Aktie:35,96 EUR +0,45% (07.12.2017, 17:35)