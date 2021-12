XETRA-Aktienkurs Delivery Hero-Aktie:

96,74 EUR +1,68% (16.12.2021, 15:27)



Tradegate-Aktienkurs Delivery Hero-Aktie:

96,46 EUR -1,49% (16.12.2021, 15:40)



ISIN Delivery Hero-Aktie:

DE000A2E4K43



WKN Delivery Hero-Aktie:

A2E4K4



Ticker-Symbol Delivery Hero-Aktie:

DHER



Kurzprofil Delivery Hero SE:



Die Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Online-Bestelldiensten für Essen und betreibt eigene Lieferservices. Das Unternehmen ist mit seinen Diensten in ca. 50 Ländern in Asien, Europa, dem Nahen Osten, Nordafrika und Lateinamerika vertreten. Neben den Online-Bestellplattformen betreibt das Unternehmen seine eigenen Lieferservices in Großstädten rund um den Globus. Auf den Internetplattformen hat der Kunde die Möglichkeit, aus einer Vielzahl von Lieferdiensten aus der Region zu wählen und über die Webseite oder per App zu bestellen. Die Bezahlung kann bar oder bargeldlos erfolgen. Für Gastronomiebetriebe bietet Delivery Hero ein Liefer- und Point of Sale-System an, um eingegangene Bestellungen sofort bearbeiten zu können. Darüber hinaus werden Essensverpackung und Werbe- und Druckdienstleistungen angeboten. (16.12.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Delivery Hero: Aktie mit Kursverlusten - AktienanalyseObwohl die Risiken durch eine Infektion mit Omikron im Vergleich zu zuvor bekannten Coronavarianten noch weitgehend unklar sind, scheinen Börsianer die Pandemie abzuhaken, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Papiere von Gewinnern der coronabedingten Restriktionen wie Delivery Hero (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) seien zuletzt gemieden worden. Für die Kursverluste bei der Aktie des Lieferdienstes gebe es aber noch einen anderen Grund: Das Unternehmen sei auch bei einem zweiten Übernahmeversuch eines Konkurrenten in Saudi-Arabien gescheitert. Die Wettbewerbskommission des Landes habe dem DAX-Konzern die Übernahme von The Chefz untersagt.Unterdessen nutzte der CEO von Delivery Hero, Niklas Östberg, die schwachen Notierungen zum Kauf und investierte dabei fast 3,0 Mio. Euro, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 49/2021)Börsenplätze Delivery Hero-Aktie: