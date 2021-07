Das Framework bildet eine Grundlage für unternehmensspezifische Klimaengagements, um Lücken zu identifizieren, in denen die Emissionsreduktionsziele von Unternehmen nicht aggressiv genug sind und um diese Unternehmen zu ehrgeizigeren Klimabemühungen auf eine Weise zu drängen, die Werte schafft.



Schlüsselelemente des Frameworks sind:



- Es basiert auf einer traditionellen Discounted-Cashflow-Methode (DCF), die regelmäßig von Investoren zur Bewertung von Unternehmen verwendet wird

- Das Modell berücksichtigt den Preis zukünftiger Emissionen, basierend auf Szenarien des EU-Emissionshandelssystems (EU ETS)

- Es verfolgt einen systematischen Ansatz für Emissionsminderungen, die zu den Kosten grüner Investitionsausgaben (CAPEX) und grüner Betriebsausgaben (OPEX) realisiert werden

- Das Modell verwendet proprietäre Marginal Abatement Cost Curves (MACCs), die in Zusammenarbeit mit dem schwedischen Beratungsunternehmen Material Economics entwickelt wurden.



Das innovative Rahmenwerk wird in einem Report mit dem Titel "The Value of a Green Transition" veröffentlicht. Der Report veranschaulicht die Anwendung des Rahmenwerks anhand einer Fallstudie von HeidelbergCement (Zement), das plant, in diesem Jahrzehnt auf eine fossilfreie Produktion umzustellen.



Adam Gustafsson, Direktor, Team Quantitative Evidence & Data Science, erklärt: "Indem sie den Wert grüner Transitionen nicht anerkennen, halten Investoren Unternehmen indirekt davon ab, entscheidende Maßnahmen zu ergreifen. Das Dekarbonisierungs-Framework von UBS Asset Management bietet einen daten- und wissenschaftsbasierten Ansatz zur Messung des Wertes, der zu einem fundierteren Dialog mit Unternehmen über ihren Weg zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft führt."



Das von UBS AM verwaltete, nachhaltig investierte Vermögen beläuft sich mittlerweile (Stand 31. März 2021) auf über 110 Mrd. US-Dollar. Im Rahmen ihrer klimabewussten Strategien, die institutionellen Kunden helfen, den CO2-Fußabdruck ihrer Portfolios zu messen und zu verkleinern, wird mittlerweile ein Vermögen von 15,3 Mrd. US-Dollar verwaltet - fast fünfmal so viel wie 2019 (3,1 Mrd. US-Dollar). (05.07.2021/ac/a/m)





