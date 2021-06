China könnte seinen guten Willen zeigen, indem es seine Währung aufwerten lasse. Dies hätte den zusätzlichen Vorteil, den Inflationsdruck durch steigende Rohstoffpreise zu verringern. China könne sich dies nur langsam leisten, da seine Wirtschaft bislang auf Exporte mit niedrigen Gewinnspannen ausgerichtet sei und entsprechend von zu niedrigen Wechselkursen profitiere. Eine stärkere Währung wäre jedoch eine klare Botschaft, dass das Handelsungleichgewicht zu den USA nicht nur ein Nebeneffekt einer günstigen Währung sei.



Die US-Wirtschaft laufe gut, dürfte sich jedoch ebenfalls verlangsamen. Auch sie müsse sich reformieren und wettbewerbsfähiger werden. Die USA könnten aus mehreren Gründen daran interessiert sein, einige ihrer Handelsbarrieren gegenüber China abzubauen:



1. Chinas Wirtschaft könnte sich damit für US-Exporte öffnen;

2. Der Wert von US-Marken in den USA (Beispiel Tesla) dürfte sich verbessern;

3. Für US-Geringverdiener, die dazu neigen würden, billige chinesische Importe zu kaufen, dürfte sich der Inflationsdruck verringern;

4. Die entscheidende Winterurlaubssaison würde begünstigt;

5. Und schließlich würde der Druck auf die US-Notenbank FED verringert, die Geldpolitik zu straffen.



Eine Einigung zwischen den beiden Handelsmächten sei für die USA dringlicher als für China. Dennoch bleibe die Frage, wer sich in diesem Prozess zuerst bewegen werde. Aus politischer Sicht könnte der nächste Schritt von China ausgehen. Kurzfristig bleibe die Lage schwierig und der Deeskalationsprozess dürfte nur langsam vonstattengehen.



Angesichts der Chance, dass beide Parteien diese Konfrontation weiter deeskalieren würden, würden die Experten auf Schwellenländeraktien setzen, insbesondere solche mit Fokus auf den asiatisch-pazifischen Raum. (21.06.2021/ac/a/m)







Stockholm (www.aktiencheck.de) - Sébastien Galy, Senior-Makrostratege bei Nordea Asset Management, erwartet in den nächsten Wochen eine zunehmende Deeskalation der Beziehung zwischen den USA und China.Welche Gründe würden dafür sprechen? Und was bedeute das für Investoren?Das jüngste G7-Treffen habe dazu beigetragen, die Zusammenarbeit innerhalb des Westens zu verbessern, ohne diesen, entgegen dem Wunsch der USA, als strategischen Gegner Chinas und Russlands zu positionieren. Während die USA zur Einheitsfront aufrufen und in der NATO gegen China Stellung beziehen würden, hätten sie zugleich formelle Handelsverhandlungen mit China aufgenommen. Entgegen den Schlagzeilen deute dies auf eine Deeskalation der Spannungen hin - ein Prozess, der noch einige Wochen andauern und sich weiter intensivieren dürfte. Dafür spreche, dass eine Deeskalation im Interesse beider Seiten wäre.