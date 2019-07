Börsenplätze Deere-Aktie:



Börse Stuttgart-Aktienkurs Deere-Aktie:

152,60 EUR +0,22% (29.07.2019, 16:10)



NYSE-Aktienkurs Deere-Aktie:

170,275 USD -0,07% (29.07.2019, 16:18)



ISIN Deere-Aktie:

US2441991054



WKN Deere-Aktie:

850866



Ticker-Symbol Deere-Aktie:

DCO



NYSE Ticker-Symbol Deere-Aktie:

DE



Kurzprofil Deere & Co:



Deere (ISIN: US2441991054, WKN: 850866, Ticker-Symbol: DCO, Ticker NYSE: DE) ist einer der weltweit größten Hersteller von Landwirtschaftsgeräten aller Art. Ausgehend von einer Ein-Mann-Schmiedewerkstatt, hat sich das Unternehmen im Laufe seiner knapp 175-jährigen Bestehenszeit zu einem Anbieter entwickelt, der vom Ackerbau über die Gartenarbeit bis hin zum Forstwesen mit seinem Produktportfolio die gesamte Bandbreite der in der Landwirtschaft nötigen Ausrüstungsgegenstände abdeckt. (29.07.2019/ac/a/n)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Deere-Aktie auf Ausbruchskurs - ChartanalyseWertpapiere des US-Landmaschinenbauers Deere (ISIN: US2441991054, WKN: 850866, Ticker-Symbol: DCO, Ticker NYSE: DE) markierten am Freitag ein frisches Jahreshoch, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Zwar seien die Hochs aus 2018 noch nicht erreicht, aber ein schönes Trendfortsetzungsmuster in Form einer inversen SKS-Formation etabliert worden. Mittelfristig könnte dies zu frischen Rekordhochs führen.Bis Anfang letzten Jahres hätten sich Anleger an dynamisch steigenden Kursnotierungen beim Landmaschinenhersteller Deere erfreut, die Aktie habe insgesamt auf 175,26 US-Dollar zulegen können. Anschließend sei das Papier in den Konsolidierungsmodus übergegangen und habe Ende letzten Jahres bei 128,32 US-Dollar sein vorläufiges Tief markiert. Seitdem herrsche übergeordnet eine Seitwärtsbewegung mit latenter Aufwärtstendenz. Besondere Aufmerksamkeit sollten Anleger jedoch dem Kursverlauf seit Anfang dieses Jahres widmen, hier bahne sich offenbar eine inverse SKS-Formation ihren Weg und könnte bei regelkonformer Aktivierung mittelfristig weiteres Aufwärtspotenzial freisetzen. Einige Hürden bleiben jedoch noch zu meistern, Bullen scheinen aber nicht chancenlos zu sein, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de".Am Freitag habe die Aktie von Deere noch einmal einen Kursschub erlebt und habe sich an eine wichtige Trendlinie heranarbeiten können. Diese könnte man auch als Nackenlinie der inversen SKS-Formation ansehen, oberhalb derer Kaufsignale in Richtung der Jahreshochs aus 2018 bei 175,26 US-Dollar aktiv würden. Aber erst darüber könne tatsächlich fortgesetztes Aufwärtspotenzial sogar bis an 201 US-Dollar freigesetzt werden - dies wäre die mittelfristige Variante. Als Verlustbegrenzung sollte das Niveau von 165 US-Dollar bei einem nachhaltigen Ausbruch über die Nackenlinie allerdings noch nicht überschritten werden.Könnten sich Bullen zu Beginn dieser Handelswoche weiter durchsetzen und die Aktie von Deere mindestens über das Niveau von 171,50 US-Dollar (steigend) hieven, bestünde direktes Aufwärtspotenzial an die Jahreshochs von 175,26 US-Dollar. Mittelfristige Ziele würden sich um 201 US-Dollar ableiten lassen. Die Verlustbegrenzung gemessen am Basiswert sollte aber noch unterhalb von 165 US-Dollar angesetzt werden. Aus beiden Kennzahlen ergibt sich ein Chancen/Risiko-Verhältnis (CRV) von 4,5 zu 1, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Analyse vom 29.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link