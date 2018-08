Linz (www.aktiencheck.de) - Gestern wurde verkündet, dass die USA und Mexiko eine Vereinbarung hinsichtlich der gegenseitigen Handelsbeziehungen erzielt haben, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Das Nordamerikanische Freihandelsabkommen (NAFTA) solle durch einen anderen Vertrag ersetzt werden. Für Mexiko sei das eine positive Nachricht gewesen. Fraglich bleibe, wie sich der Deal auf Kanada auswirken werde. In der Wirtschaft bestehe aktuell die Hoffnung, dass sich Kanada anschließen werde und es nicht bei einem bilateralen Handelsabkommen bleiben werde. Deswegen habe der Kanadische Dollar gestern aufgewertet. (28.08.2018/ac/a/m)





