US-Einzelhandelsumsätze sollten unter den Absatzzahlen bei den Autohändlern leiden. Die Analysten der NORD LB würden bei der Veröffentlichung am Karfreitag 14:30 Uhr bei der Headline-Rate für den Monat März entsprechend einen Anstieg um lediglich 0,1% M/M erwarten und sogar eine erhöhte Gefahr sehen, dass sich am aktuellen Rand ein negatives Vorzeichen bei der Veränderungsrate zeigen könnte. Exklusive Automobile würden die Analysten mit einem Plus der Einzelhandelsumsätze um immerhin 0,3% M/M rechnen. Der Konsument bleibe eine verlässliche Säule des Wachstums in den USA. Unterstützung für die Laune der Konsumenten in den Shopping-Malls komme weiterhin vom Arbeitsmarkt, dem Immobilienmarkt sowie dem Aktienmarkt.



Im Wochenverlauf werde die gesamte Reihe neuer Preisdaten aus den USA auf den Tisch gelegt. Den Anfang mache die Veröffentlichung der Importpreise, es würden die Produzentenpreise und die Konsumentenpreise folgen, bei denen natürlich die Jahresrat - also die Inflationsrate - im Fokus stehen werde. Diese sei zuletzt von einem rasanten Preisauftrieb gekennzeichnet gewesen, der erstens einem generellen Anziehen der Ölpreise, zweitens aber auch Basiseffekten geschuldet gewesen sei. Mit dem Auslaufen des statistischen Phänomens drehet sich die Preistendenz um: Die Monate niedriger Preisanstiege im Winter 2016 würden in der Jahresrate keine Berücksichtigung mehr finden, stattdessen würden in künftigen Monaten die höheren Preisanstiege herausfallen. Im Endeffekt würden die Jahresraten ihre Höchststände erreicht haben.



In den anstehenden März-Zahlen würden die CPI sowohl von nur niedrigen Monatsveränderungen (aktuell kaum Bewegungen beim Ölpreis) als auch von rückläufigen (Basiseffekte) geprägt sein. Die Kapitalmärkte und die Federal Reserve würden nach Erachten der Analysten der NORD LB auf den sukzessiv zu erwartenden Rückgang der Inflationsrate in Richtung 2,0% reagieren müssen. Die Zinsanhebungserwartungen dürften

also perspektivisch zunächst einmal wieder zurückgehen. (10.04.2017/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - In dieser für die meisten Marktteilnehmer verkürzten Woche stehen im Grunde die wichtigsten Datenveröffentlichungen erst am Karfreitag in den USA an: Die Einzelhandelsumsätze und die Konsumentenpreise für den Berichtsmonat März bilden die Wochenhighlights, so die Analysten der NORD LB.Ansonsten werde in Deutschland auf die ZEW-Umfrage am Dienstag sowie die Preisdaten am Donnerstag zu achten sein. Bedeutsam seien ebenfalls die Bekanntgaben aus China mit den Produzenten- und Konsumentenpreisen am Mittwoch sowie mit den Außenwirtschaftsdaten am Donnerstag. Daneben sollte auf das vorläufige Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan am Donnerstag geschaut werden. Am Mittwoch dürfte die Bank of Canada den Leitzins bei 0,50% belassen.