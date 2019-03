In den USA würden am Montag Einzelhandelsumsätze und der wichtige "ISM"-Einkaufsmanagerstimmungsbericht für die Industrie publiziert, der am Mittwoch auch für den Dienstleistungssektor anstehe. Dazwischen kämen am Dienstag die Februar-Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter und am Freitag das amerikanische Daten-Highlight der Woche: der Arbeitsmarktbericht für März. In Asien werde ab Sonntag bis Mittwoch eine Reihe von chinesischen Einkaufsmanager-Indices veröffentlicht.



München (www.aktiencheck.de) - Unabhängig vom Start der Dividendensaison steht uns mit dem April ein wichtiger Monat bevor, so Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers.Politische Entwicklungen (Brexit, Handelskonflikte) stünden dabei ebenso im Mittelpunkt wie der Beginn der Unternehmens-Zahlensaison für das erste Quartal. "Vor allem in der ersten April-Woche dürften sich die Märkte auf die Flut an Konjunkturzahlen konzentrieren", so Robert Greil. "Noch immer enttäuschen die meisten Makrodaten in allen wichtigen Weltregionen." Er glaube, dass gerade eine Entspannung bei den politischen Konfliktherden wieder für eine bessere Stimmung in der Industrie sorgen würde: mehr Investitionen könnten dann auch zu mehr positiv überraschenden Daten führen.Auf der Makroseite kämen am Montag und Mittwoch die finalen Einkaufsmanagerindices für März - für Deutschland, die Eurozone und die USA. Hierzulande stünden zudem am Donnerstag die Auftragseingänge der Industrie im Februar und am Freitag die entsprechende Industrieproduktion an. Für die gesamte Eurozone würden am Montag der Arbeitsmarktbericht für Februar und die Inflationszahlen für März erscheinen, bevor am Mittwoch die Einzelhandelsumsätze für Februar folgen würden.