Euronext Paris-Aktienkurs Danone-Aktie:

64,73 EUR -1,30% (10.04.2018, 17:10)



ISIN Danone-Aktie:

FR0000120644



WKN Danone-Aktie:

851194



Eurex Optionskürzel Danone-Aktienoption:

BSN



Ticker-Symbol Danone-Aktie:

BSN



Euronext - Paris Ticker-Symbol Danone-Aktie:

BN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Danone-Aktie:

GPDNF



Kurzprofil Danone S.A.:



Die Danone S.A. (ISIN: FR0000120644, WKN: 851194, Ticker-Symbol: BSN, EN Paris: BN, NASDAQ OTC-Symbol: GPDNF) ist ein in der Lebensmittelbranche tätiger Konzern, der sich insbesondere auf Milchprodukte, Getränke und Gebäck spezialisiert hat. Das Unternehmen vertreibt auch abgefülltes Trinkwasser, Babynahrung sowie medizinische Nahrungsprodukte. Die Angebotspalette von Danone reicht dabei von Joghurt, Quark und Käse über Wasser bis hin zu Babynahrung. Darüber hinaus entwickelt und vertreibt die Gesellschaft medizinische Nährlösungen und Nährstoffe, die vor allem für Kinder und Senioren gedacht sind. (10.04.2018/ac/a/a)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Danone-Aktienanalyse von Aktienanalyst Karsten Rahlf von der Nord LB:Karsten Rahlf, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Nahrungsmittelsektor die Aktie von Danone S.A. (ISIN: FR0000120644, WKN: 851194, Ticker-Symbol: BSN, EN Paris: BN, NASDAQ OTC-Symbol: GPDNF) zu kaufen.Von Jahresanfang bis Anfang April seien die USD-Preise für Getreide an den Terminbörsen mit Ausnahme von Hafer (-5,7%) um 3,4% (Hirse) bis 9,9% (Gerste, wichtigster Rohstoff für Bierbrauer) gestiegen. Für Milch und Zucker habe sich allerdings eine gegenläufige Entwicklung gezeigt. In der EU habe Rohmilch (ab Hof) im Durchschnitt Ende Februar zwar 5,1% mehr als im Vorjahresmonat gekostet, gegenüber dem Jahresanfang sei aber ein Rückgang um 6,3% verzeichnet worden. Magermilchpulver habe den Preisrückgang, der im Juni 2017 begonnen habe, kontinuierlich fortgesetzt und sei im April mit EUR 1.270 je Tonne gehandelt worden (-11,7% seit Jahresanfang). Die EU-Kommission habe Ende Januar beschlossen, die automatische Annahme weiterer Mengen zum Interventionspreis (EUR 1.698 je Tonne) zu beenden, da die Lagerbestände auf nahezu 380.000 Tonnen angewachsen seien. Große Milchverarbeiter hätten inzwischen ihre Absatzprognosen gesenkt, ein weiterer Preisrückgang für Molkereiprodukte sei wahrscheinlich.Karsten Rahlf, Aktienanalyst der Nord LB, bewertet in seiner aktuellen Branchenstudie die Danone-Aktie mit dem Rating "kaufen". Das Kursziel werde bei EUR 83,00 gesehen. Die Einschätzung für den Nahrungsmittelsektor laute weiterhin "positiv". (Analyse vom 10.04.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Danone-Aktie:64,76 EUR -0,35% (10.04.2018, 16:39)