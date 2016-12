ISIN Danone-Aktie:

FR0000120644



WKN Danone-Aktie:

851194



Eurex Optionskürzel Danone-Aktienoption:

BSN



Ticker-Symbol Danone-Aktie:

BSN



Euronext - Paris Ticker-Symbol Danone-Aktie:

BN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Danone-Aktie:

GPDNF



Kurzprofil Danone S.A.:



Die Danone S.A. (ISIN: FR0000120644, WKN: 851194, Ticker-Symbol: BSN, EN Paris: BN, NASDAQ OTC-Symbol: GPDNF) ist ein in der Lebensmittelbranche tätiger Konzern, der sich insbesondere auf Milchprodukte, Getränke und Gebäck spezialisiert hat. Das Unternehmen vertreibt auch abgefülltes Trinkwasser, Babynahrung sowie medizinische Nahrungsprodukte. Die Angebotspalette von Danone reicht dabei von Joghurt, Quark und Käse über Wasser bis hin zu Babynahrung. Darüber hinaus entwickelt und vertreibt die Gesellschaft medizinische Nährlösungen und Nährstoffe, die vor allem für Kinder und Senioren gedacht sind. (21.12.2016/ac/a/a)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Danone-Aktienanalyse von Analyst James Targett von der Berenberg Bank:James Targett, Analyst der Berenberg Bank, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse nach der gekappten Umsatzprognose für 2016 das Kursziel für die Aktie des französischen Molkereikonzerns Danone (ISIN: FR0000120644, WKN: 851194, Ticker-Symbol: BSN, EN Paris: BN, NASDAQ OTC-Symbol: GPDNF) von 66 auf 64 Euro.Er habe seine Umsatz- und Ergebnisprognosen (EPS) für die Jahre 2016 bis 2018 nach unten revidiert, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Da aber Danone das kräftigste Gewinnwachstum unter den großen Nahrungsmittelkonzernen habe, halte Targett an seinem neutralen Anlageurteil für die Aktie fest.James Targett, Analyst der Berenberg Bank, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "hold"-Votum für die Danone-Aktie bestätigt und das Kursziel von 66 auf 64 Euro reduziert. (Analyse vom 21.12.2016)Börsenplätze Danone-Aktie:59,795 EUR -0,09% (20.12.2016, 08:51)Euronext Paris-Aktienkurs Danone-Aktie:59,71 EUR -1,14% (20.12.2016, 17:35)