Euronext Paris-Aktienkurs Danone-Aktie:

65,51 EUR +2,17% (16.02.2018, 11:43)



ISIN Danone-Aktie:

FR0000120644



WKN Danone-Aktie:

851194



Eurex Optionskürzel Danone-Aktienoption:

BSN



Ticker-Symbol Danone-Aktie:

BSN



Euronext - Paris Ticker-Symbol Danone-Aktie:

BN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Danone-Aktie:

GPDNF



Kurzprofil Danone S.A.:



Die Danone S.A. (ISIN: FR0000120644, WKN: 851194, Ticker-Symbol: BSN, EN Paris: BN, NASDAQ OTC-Symbol: GPDNF) ist ein in der Lebensmittelbranche tätiger Konzern, der sich insbesondere auf Milchprodukte, Getränke und Gebäck spezialisiert hat. Das Unternehmen vertreibt auch abgefülltes Trinkwasser, Babynahrung sowie medizinische Nahrungsprodukte. Die Angebotspalette von Danone reicht dabei von Joghurt, Quark und Käse über Wasser bis hin zu Babynahrung. Darüber hinaus entwickelt und vertreibt die Gesellschaft medizinische Nährlösungen und Nährstoffe, die vor allem für Kinder und Senioren gedacht sind. (16.02.2018/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Danone-Aktienanalyse von Aktienanalystin Laura Cherdron von Independent Research:Laura Cherdron, Aktienanalystin von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Anlagevotum für die Aktie des Nahrungsmittelherstellers Danone S.A. (ISIN: FR0000120644, WKN: 851194, Ticker-Symbol: BSN, EN Paris: BN, NASDAQ OTC-Symbol: GPDNF).Die von der erstmaligen Einbeziehung von WhiteWave geprägten Zahlen seien beim berichteten Umsatz zum Q4 wie erwartet ausgefallen, hätten jedoch auf flächenbereinigter Basis (lfl.) die Prognosen (+3,7% y/y) übertroffen. Das lfl.-Wachstum sei durch die Segmente Waters und Specialized Nutrition (starkes China-Geschäft mit Babynahrung) getragen worden. Das bereinigte operative Ergebnis sei in H2 moderat schwächer als erwartet ausgefallen. Auf berichteter Ebene seien die Erwartungen jedoch durchgehend übertroffen worden. In 2017 sei der Anstieg des bereinigten EPS erfreulich ausgefallen.Der Dividendenvorschlag belaufe sich auf 1,90 (Vj.: 1,70; Analystenerwartung und Marktkonsens: 1,80) Euro/Aktie. Für 2018 erwarte der Konzern beim bereinigten EPS (wb.) einen prozentual zweistelligen Anstieg. Zudem habe Danone bekannt gegeben, seinen Anteil am japanischen Joghurthersteller Yakult von rund 21% auf rund 7% bis Mitte März zu reduzieren. Einzelheiten zur Verwendung des Erlöses (aktueller Wert: rund 1,5 Mrd. Euro), habe Danone noch nicht bekannt gegeben.Cherdron habe ihre Prognosen angehoben (u.a. EPS 2018e: 4,17 (alt: 3,66) Euro; EPS 2019e: 4,74 (alt: 4,30) Euro). Sie erachte das Zahlenwerk und den Ausblick als solide. Positiv würden die Analystin zudem die Margenverbesserungen stimmen. Kritisch sehen sie aber das geringe lfl.-Wachstumsniveau in 2017 sowie die schwache Entwicklung des wichtigsten Segments EDP International (u.a. schwaches Europa-Geschäft).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Danone-Aktie:Xetra-Aktienkurs Danone-Aktie:65,62 EUR +2,44% (16.02.2018, 11:41)