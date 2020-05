Xetra-Aktienkurs Daimler-Aktie:

Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (18.05.2020/ac/a/d)



Am Montag würden sich die Investoren am deutschen Aktienmarkt wieder deutlich optimistischer zeigen. Vor allem zyklische Aktien wie die Automobilhersteller würden deutliche Zugewinne verbuchen. Positive Signale seien zuletzt aus China gekommen. Im größten Autoabsatzmarkt der Welt habe sich das Wirtschaftsleben wieder normalisiert. Auch die Daimler-Aktie stehe auf den Einkaufslisten der Börsianer.Geely-Chef Li Shufu prüfe derweil die Möglichkeit einer Vertiefung der Zusammenarbeit mit dem Stuttgarter Autokonzern. Das berichte die Nachrichtenagentur Bloomberg. Das würde sicherlich neue Fantasie in den Aktienkurs von Daimler bringen."Der Aktionär" spekuliere schon länger darauf, dass Großaktionär Geely die Gunst der Stunde nutzen könnte, im schwachen Marktumfeld weitere Daimler-Aktien einzusammeln. Derzeit halte der chinesische Ankeraktionär über die Tenaciou3 Prospect Investment Limited 9,7% der Anteile. "Die Zukunft ist China. Alle die es schaffen, sich mit chinesischen Partnern stabil aufzustellen, sind die potentiellen Gewinner", sage Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer von der Universität St. Gallen gegenüber dem "Aktionär".