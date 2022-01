Börsenplätze Daimler-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:

71,80 EUR +4,06% (04.01.2022, 17:12)



XETRA-Aktienkurs Daimler-Aktie:

71,97 EUR +4,76% (04.01.2022, 16:57)



ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DAI



NASDAQ OTC-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (04.01.2022/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF).Daimler habe mit mehr als nur soliden Zahlen für die ersten neun Monate 2021 zu überzeugen vermocht. Auch die strategische Ausrichtung mit Fokus auf Elektromobilität lasse positiv in die Zukunft blicken. Vor allem mit der Akquisition eines eigenen E-Motorenherstellers und der Beteiligung an einem Batteriezellenhersteller solle die diesbezügliche Konkurrenzfähigkeit gewährleistet werden.Diese Aktieninfo zu Daimler sei eine Aktualisierung der Version vom 17.11.2021. Primär sei das Kursziel angepasst worden, das parallel zur erfolgten Abspaltung von Daimler Truck nunmehr um ca. 17% tiefer ausfalle. Auf Basis einer historisch gerechtfertigten Bewertungsprämie von 22% im Vergleich zur Peer-Gruppe ergebe sich für solcherart verkleinerte Daimler AG also per heute ein 12-Monats-Kursziel von EUR 85,20. Die Kaufempfehlung bleibe unverändert bestehen, so Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 04.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen zwölf Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity.