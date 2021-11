12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen zwölf Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Wien (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF).Auch beim Stuttgarter Autokonzern Daimler habe sich der Halbleitermangel bemerkbar gemacht, indem der Konzernabsatz von 772.700 Fahrzeugen im Vorjahr auf 577.800 abgesetzte PKWs und Nutzfahrzeuge gefallen sei. Der Konzernumsatz aus fortgeführten und aufgegebenen Aktivitäten habe sich mit EUR 40,1 Mrd. dennoch im Bereich des Vorjahres (EUR 40,3 Mrd.) bewegt. Dank eines günstigeren Produktmix, einer hohen Umsatzqualität und einer konsequenten Fixkostendisziplin sei das EBIT im Jahresvergleich um 17% auf EUR 3,6 Mrd. gestiegen. So sei auch das Konzernergebnis mit EUR 2,6 Mrd. um 19% höher ausgefallen als im Vorjahr und habe die Analystenschätzungen von rund EUR 2 Mrd. übertroffen.Mit der geplanten Abspaltung von Daimler Truck gehe es auch voran. Gerade kürzlich hätten sowohl Moody's als auch S&P Daimler Truck ein Investmentgrade Rating erteilt und für die Notierung an der Frankfurter Börse stehe nun auch ein Datum fest. Geplant sei der 10. Dezember und für das erste Quartal 2022 werde bereits eine Aufnahme in den DAX angestrebt. Um die strategische Neuausrichtung zusätzlich zu unterstreichen, sei auf einer außerordentlichen Hauptversammlung beschlossen worden, dass die Daimler AG mit 1. Februar 2022 in Mercedes-Benz Group AG umbenannt werden solle.Nach der Akquisition des Elektromotorenherstellers YASA beteilige sich Daimler nun auch an einem europäischen Batteriezellenhersteller. Am 24. September sei bekannt gegeben worden, dass sich Daimler gemeinsam mit den Partnern Stellantis und TotalEnergies an der Automotive Cells Company (ACC) beteiligen werde. Durch die Errichtung von acht Zellfabriken bis zum Ende des Jahrzehnts solle der Zugriff auf nachhaltige und moderne Zelltechnologie einen Wettbewerbsvorteil vor allem in puncto Kosten bieten.Die ambitionierte Herangehensweise mit Fokus auf Elektromobilität werde auch von den Kunden angenommen. Insgesamt seien im dritten Quartal 61.652 Plug-in-Hybride und vollelektrische Autos verkauft worden (entspreche 10,7% des Gesamtabsatzes). Auf Neunmonats-Sicht seien es mit 184.369 um 143% mehr gewesen als im Vorjahr. Seit August sei nun auch der EQS im Handel, welcher als das elektrische Flaggschiff angepriesen werde und bereits für einen "sehr erfreulichen Auftragseingang" sorge.Beim Ausblick auf das Gesamtjahr stehe dieses Mal nicht mehr Corona im Mittelpunkt, sondern der Halbleitermangel und die weltweiten Lieferengpässe. Aufgrund dieser gehe man davon aus, dass die Absatzzahlen für das Gesamtjahr sowohl bei der PKW- als auch bei Van-Sparte unter den Vorjahreswerten liegen würden. Der damit erreichte Umsatz und das sich daraus ergebende Konzern-EBIT sollten jedoch "deutlich über dem Vorjahresniveau" liegen. Den aktuell zu erzielenden Margen sei's gedankt!Auf Basis einer historisch gerechtfertigten Bewertungsprämie von 22% im Vergleich zur Peer-Gruppe ergibt sich für Daimler nunmehr ein Kursziel von EUR 102,80 und damit weiterhin eine Kaufempfehlung, so Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 17.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.