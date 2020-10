Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:

Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (06.10.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilkonzerns Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Der unter Druck stehende Autobauer wolle sich am Dienstag (ab 13:00 Uhr) näher zu seiner künftigen Ausrichtung äußern. Bei einer per Stream übertragenen Investorenkonferenz mit Vorstandschef Ola Källenius solle die Produktstrategie im Fokus stehen, habe der Stuttgarter Konzern vorab mitgeteilt. Ob es auch Details zum geplanten Abbau Tausender Stellen geben werde, bleibe unklar.Die Corona-Krise sorge für tiefrote Zahlen bei Daimler und zwinge den Autobauer zur Verschärfung seines ohnehin geplanten Sparkurses. Obendrein beschleunige die Corona-Krise in der Branche die Transformation von Verbrenner- zu Elektromotoren.Die Daimler-Aktie habe sich in den letzten Wochen und Monaten extrem stark präsentiert. Im Sechsmonatsvergleich sei das Papier sogar der beste Wert im DAX. Zuletzt habe die Daimler-Aktie zudem von einer weiteren positiven Analysteneinschätzung profitieren können. Das Analysehaus Jefferies habe das Kursziel für die Daimler-Aktie von 48 auf 53 Euro erhöht und die Einstufung auf "buy" belassen."Der Aktionär" bleibe weiter optimistisch. Auch charttechnisch sehe es bei der Daimler-Aktie bestens aus. Am Montag habe sie bei 48,10 Euro ein neues Achtmonatshoch markiert. Das nächste Etappenziel laute weiterhin 50 Euro. Werde diese Marke überwunden, liege das nächste Kursziel im Bereich von 55 Euro. Anleger sollten an Bord bleiben, ihre Position aber mit einem Stopp bei 38,50 Euro nach unten absichern, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.10.2020)Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Daimler.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Daimler-Aktie: