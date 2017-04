Wien (www.aktiencheck.de) - Gestern am Abend hat der deutsche Autobauer Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) Vorabzahlen für das abgelaufene Quartal präsentiert, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Heute in der Früh hat der Schweizer Süßwarenhersteller Barry Callebaut (ISIN: CH0009002962, WKN: 914661, Ticker-Symbol: BCLN, SIX Swiss Ex: BARN, Nasdaq OTC-Symbol: BYCBF) seine Zahlen für sein erstes Geschäftshalbjahr vorgelegt. Während man beim Umsatz die Markterwartungen leicht verfehlt habe, hätten sie beim EBIT übertroffen werden können. Zudem seien die mittelfristigen Ziele bestätigt worden.Positives gebe es vom PC-Markt zu berichten. Hier habe sich laut IDC im abgelaufenen Quartal das erste Mal seit fünf Jahren wieder eine positive Wachstumsrate eingestellt. Ursprünglich sei eine weitere Schrumpfung erwartet worden. (12.04.2017/ac/a/m)