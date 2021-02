Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Wien (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.CEO Källenius breche das Konglomerat auf. Die Abspaltung der LKW-Sparte solle neue Kräfte freisetzen. Anleger würden dies begrüßen.Der Automobil- und Lastwagenhersteller Daimler wolle sich komplett neu aufstellen und im Zuge dessen seine LKW-Sparte gesondert an die Börse bringen. CEO Ola Källenius wolle das bisherige Konglomerat in zwei unabhängige Unternehmen überführen: Mercedes-Benz für Automobile und Kleinlastwagen sowie Daimler Truck für Lastkraftwagen und Busse. Die Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen, die derzeit noch in einer eigenen Sparte gebündelt seien, sollten auf die beiden verbleibenden Gesellschaften verteilt werden.Daimler Truck solle dann bis Ende des Jahres in Form eines Spin-Offs an die Frankfurter Börse gebracht werden. Die bestehenden Daimler-Aktionäre sollten dabei einen Mehrheitsanteil an der Truckgesellschaft übertragen bekommen.Dies könnte aus heutiger Sicht einer der größten Börsengänge des Jahres 2021 werden. Natürlich werde angestrebt, auch für Daimler Truck die Kriterien für eine Notierung im DAX zu erfüllen.Die letzte Empfehlung zu Aktien von Daimler lautete "halten", so Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 04.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.