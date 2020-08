Xetra-Aktienkurs Daimler-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilkonzerns Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Die Automobil-Aktien hätten am Dienstag den Markt angeführt. Grund dafür seien gute Zahlen vom chinesischen Automarkt gewesen. Auch die Daimler-Aktie habe ihre Erholungsbewegung fortgesetzt. Wo lägen die nächsten Hürden?Die neuesten Daten des chinesischen Branchenverbandes PCA, die den Verkauf von Autos an die Endkunden abbilden würden, würden den Erholungskurs nach dem Ausbruch der Viruskrise untermauern. Angetrieben von den positiven Nachrichten und dem guten Newsflow in den letzten Wochen habe die Daimler-Aktie vor kurzem erneut die 200-Tage-Linie hinter sich gelassen."Übergeordnet zeigt sich das Chartbild der Daimler-Aktie noch abwärtsgerichtet. Der Kurs bleibt somit anfällig für weitere Kurseinbußen. Wenn allerdings der nachhaltige Ausbruch über die 42,30 Euro gelingt, dann könnten die Papiere den seit Januar 2018 (!) intakten Abwärtsmodus verlassen. Langfristig orientierte Anleger sollten aber daher diesen nachhaltigen Bruch abwarten. Am übergeordneten technischen Downside-Modus ändert sich weiterhin erst nach dem Überhandeln der 42,30 Euro etwas. Die Slow-Stochastik generiert aktuell sogar ein Verkaufssignal. Der mittelfristige MACD-Indikator zeigt sich neutral. Es steht und fällt somit mit den 42,30 Euro", sage Charttechnik-Experte Martin Utschneider von Donner & Reuschel. (Analyse vom 12.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Daimler-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:42,44 EUR +1,90% (12.08.2020, 09:46)