Xetra-Aktienkurs Daimler-Aktie:

30,335 EUR +1,44% (07.05.2020, 09:34)



ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Eurex Optionskürzel Daimler-Aktienoption:

DAI



Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DAI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (07.05.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilherstellers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Der Stuttgarter Autokonzern sei schon vor der Coronavirus-Pandemie schon vor schweren Aufgaben gestanden. Jetzt müsse der seit knapp einem Jahr amtierende Vorstandschef Ola Källenius alle Register ziehen: das Geld im Konzern halten, die Produktion und den Vertrieb wieder hochfahren, Elektroautos auf die Straße bringen und gleichzeitig die Kosten senken.Zuletzt sei die Daimler-Aktie aufgrund des wieder hochkochenden Handelskonflikts zwischen den USA und China wieder unter Druck geraten. Auch die schwachen Zahlen von BMW hätten für Abgaben innerhalb des Automobilsektors gesorgt."Übergeordnet zeigt sich das Chartbild der Daimler-Aktie weiterhin sehr stark eingetrübt. Der Kurs bleibt somit auch kurzfristig anfällig für weitere Kurseinbußen. Die 38-Tage-Linie fungiert neben der unteren Abwärtstrendlinie als Supportarea. Langfristig orientierte Anleger sollten weiterhin zwingend eine nachhaltige Bodenbildung abwarten. "The trend is actually not your friend" Am übergeordneten technischen Downside-Modus wird sich vorerst nichts ändern. Die Slow-Stochastik generiert aktuell sogar ein Verkaufssignal. Der mittelfristige MACD-Indikator zeigt sich ebenfalls ausgereizt", laute die Einschätzung von Charttechnik-Experte Martin Utschneider von Donner & Reuschel, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Daimler-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:30,495 EUR +1,85% (07.05.2020, 09:47)