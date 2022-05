Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Daimler Truck.



Kurzprofil Daimler Truck Holding AG:



Daimler Truck (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) ist einer der weltweit größten Nutzfahrzeug-Hersteller mit über 40 Produktionsstätten rund um den Globus und mehr als 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das Unternehmen bietet leichte, mittelschwere und schwere Lkw, Stadtbusse und Überlandbusse, Reisebusse sowie Busfahrgestelle an. Auch maßgeschneiderte Finanzdienstleistungen sind Teil seines Portfolios. (30.05.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler Truck-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Daimler Truck Holding AG (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) unter die Lupe.Daimler Truck wolle im übernächsten Jahr einen E-Lkw für den Fernverkehr mit rund 500 Kilometern Reichweite serienreif machen. Erprobungsfahrzeuge des eActros LongHaul würden bereits vom laufenden Jahr an auf der Straße rollen, wie Daimler Truck am Montag in Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart angekündigt habe.Die Fertigung des ersten eActros sei im vergangenen Jahr im rheinland-pfälzischen Wörth angelaufen. Dieser Lkw für den sogenannten Verteilerverkehr habe je nach Ausführung drei oder vier Batteriepakete und eine Reichweite von bis zu 400 Kilometern.Beim Übergang vom Verbrennermotor zu neuen Antrieben setze Daimler Truck auf Batterie und Brennstoffzelle. Der Hersteller sehe sich als Weltmarktführer für Nutzfahrzeuge und beschäftige mehr als 100.000 Menschen.Die Lastwagenbranche stehe unter dem Druck der EU, verbindliche Klimaschutzziele einzuhalten. Neue Modelle sollten bis 2025 im Durchschnitt 15 Prozent und bis 2030 mindestens 30 Prozent weniger Kohlendioxid ausstoßen. Der Bezugszeitraum dafür seien die Jahre 2019/20. Falls die Vorgaben nicht eingehalten würden, würden hohe Strafen drohen.Auch "Der Aktionär" bleibe optimistisch für die Aktie von Daimler Truck. Die Aktie befinde sich auch im "Aktionär"-Depot. Das charttechnische Bild habe sich zuletzt wieder deutlich aufgehellt, die langfristigen Perspektiven würden ohnehin stark bleiben. Nun gelte es, die 30-Euro-Marke zurückzuerobern. Gelinge dies, wäre dies ein weiteres positives Signal.Anleger bleiben an Bord, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Daimler Truck-Aktie. (Analyse vom 30.05.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte: