Tradegate-Aktienkurs Daimler Truck-Aktie:

27,95 EUR -0,52% (25.05.2022, 16:41)



XETRA-Aktienkurs Daimler Truck-Aktie:

28,01 EUR +0,81% (25.05.2022, 16:27)



ISIN Daimler Truck-Aktie:

DE000DTR0CK8



WKN Daimler Truck-Aktie:

DTR0CK



Ticker-Symbol Daimler Truck-Aktie:

DTG



Kurzprofil Daimler Truck Holding AG:



Daimler Truck (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) ist einer der weltweit größten Nutzfahrzeug-Hersteller mit über 40 Produktionsstätten rund um den Globus und mehr als 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das Unternehmen bietet leichte, mittelschwere und schwere Lkw, Stadtbusse und Überlandbusse, Reisebusse sowie Busfahrgestelle an. Auch maßgeschneiderte Finanzdienstleistungen sind Teil seines Portfolios. (25.05.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Daimler Truck: Den Engpässen getrotzt - AktienanalyseDen allgemeinen Lieferproblemen in der Branche zum Trotz hat der Lkw-Hersteller Daimler Truck (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) Umsatz, Absatz und Gewinn im ersten Quartal gesteigert, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Erlöse seien dank Preiserhöhungen um 17 Prozent vorangekommen, der bereinigte Betriebsgewinn um elf Prozent auf 651 Mio. Euro und die Verkaufszahlen hätten sich um acht Prozent erhöht. "Unsere positiven Ergebnisse im ersten Quartal zeigen, dass wir auch bei schwankenden Rahmenbedingungen in der Lage sind, Kurs zu halten", habe Finanzchef Jochen Goetz gesagt. Positiv komme hinzu, dass der Auftragsbestand ein neues Rekordhoch erreicht habe und der allerorts bekannte Chipmangel sich in der zweiten Hälfte bessern solle. Dies wiederum stimme den Weltmarktführer für Schwerlaster optimistisch für den weiteren Geschäftsverlauf.Im Gesamtjahr sollten Absatz, Umsatz und Gewinn "deutlich" zulegen, bei gleichzeitig steigender Profitabilität. Die operative Rendite werde zwischen sieben und neun Prozent erwartet nach 6,1 Prozent 2021. Marktbeobachter hätten sehr positiv auf das Zahlenwerk reagiert. Goldman Sachs habe von einem unerwartet hohen Erlös und wie erwartet ausgefallenen operativen Margen gesprochen. JPMorgan habe die Gewinnschätzungen für 2022 angehoben: Daimler Truck sei die beste Aktien-Erholungsstory unter den von ihm beobachteten Werten aus der Lkw-Branche. Dementsprechend verwundere es nicht, dass der Titel bei 25 Euro einen Boden ausgebildet hat und nun auf dem Weg nach oben sei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Daimler Truck-Aktie: