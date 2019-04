Börsenplätze Daimler-Aktie:



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Die Firmengründer Gottlieb Daimler und Carl Benz haben mit der Erfindung des Automobils im Jahr 1886 Geschichte geschrieben. Als Pionier des Automobilbaus gestaltet die Daimler AG auch heute die Zukunft der Mobilität: Die Daimler AG setzt dabei auf innovative und grüne Technologien sowie auf sichere und hochwertige Fahrzeuge, die faszinieren und begeistern. Die Daimler AG investiert seit Jahren konsequent in die Entwicklung alternativer Antriebe mit dem Ziel, langfristig das emissionsfreie Fahren zu ermöglichen. Neben Hybridfahrzeugen bietet die Daimler AG dadurch die breiteste Palette an lokal emissionsfreien Elektrofahrzeugen mit Batterie und Brennstoffzelle. Denn die Daimler AG betrachtet es als Anspruch und Verpflichtung, ihrer Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt gerecht zu werden.



Daimler vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten auf fünf Kontinenten. Zum heutigen Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Premium- Automobilmarke der Welt, die Marken smart, Freightliner, Western Star, BharatBenz, Fuso, Setra und Thomas Built Busses. (04.04.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Daimler Trucks habe sich mit Torc Robotics eine spannende Firma ins Boot geholt. Zusammen mit dem US-Start-Up wolle Daimler selbstfahrende Brummis auf die Straße bringen. Stecke noch mehr hinter der Übernahme?Daimler Trucks and Buses Holding, eine Tochtergesellschaft der Daimler AG, habe sich für einen dreistelligen Millionenbetrag die US-Firma Torc Robotics gekrallt. "Von daher macht das autonome Fahren auf den Autobahnen für Trucks sehr viel Sinn. Sobald man die Autobahn verlässt übernimmt dann der Trucker wieder das Steuer. Damit können auch gut die "Ruhezeiten" umschifft werden. Dann kann den Truck also 24 Stunden fahren lassen. Von daher ist es richtig, dass Daimler das Feld hier bestellt und mit Toro Robotics in die Umsetzung geht. Also gutes Invest", habe Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer gegenüber dem "Aktionär" gesagt.Damit schaffe Daimler eine Kombination aus Hard- und Software. Sprich LKWs würden in Zukunft mit der Software von Torc Robotics ausgestattet, um das langfristige Ziel, selbst fahrende Brummis auf Level 5-Basis zu schaffen. Derzeit seien die Daimler-Trucks bereits zum Teil auf Level 2-Niveau unterwegs.Das heiße: Die Brummis könnten unabhängig bremsen, beschleunigen und lenken. Die Funktionsfähigkeit von Torcs System zum hochautomatisierten Fahren sei bereits in Stadt-sowie Überlandverkehr erfolgreich getestet worden.Die entscheidende Frage sei, ob Daimler die Expertise von Torc Robotics auch auf seine Auto-Sparte übertragen könne? "Im Prinzip ja, aber nicht 1:1. LKWs fahren maximal 80 Km/h und sind träge. Beim Pkw kommen daher auf den Roboter mehr Anforderungen zu. Und auf der Autobahnfahrt hat man beim Pkw mit den Autopiloten schon einiges in der Serie. Also die großen Synergien zwischen Pkw und LKW sehe ich da nicht", so Dudenhöffer.Am 22. Mai finde die Hauptversammlung statt. Im Anschluss werde Daimler 3,25 Euro an seine Aktionäre ausschütten. Mache aktuell eine Dividendenrendite von 6%. Außerdem würden Aktionäre sowie Arbeitnehmer auf die Vision des neuen Daimler-Chefs Ola Källenius warten - gut möglich, dass er der Aktie wieder neues Leben einhauche.Die Daimler-Aktie habe vor wenigen Tagen die wichtige 200-Tage-Linie überwunden. Den Ausbruch gelte es zu verteidigen. Gut möglich, dass die Aktie auf die Ausbruchslinie bei 54,05 Euro konsolidiere. Im Anschluss sollte die Aktie in einem freundlichen Gesamtmarkt die Marke von 57,11 Euro in Angriff nehmen.Wird diese genommen, wäre der Weg für die Aktie bis 58,73 frei, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". Danach laute das nächste Etappenziel 60,00 Euro. (Analyse vom 04.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link