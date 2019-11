Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:

49,835 EUR -0,61% (20.11.2019, 09:36)



Xetra-Aktienkurs Daimler-Aktie:

49,665 EUR -0,99% (20.11.2019, 09:22)



ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Eurex Optionskürzel Daimler-Aktienoption:

DAI



Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DAI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Die Firmengründer Gottlieb Daimler und Carl Benz haben mit der Erfindung des Automobils im Jahr 1886 Geschichte geschrieben. Als Pionier des Automobilbaus gestaltet die Daimler AG auch heute die Zukunft der Mobilität: Die Daimler AG setzt dabei auf innovative und grüne Technologien sowie auf sichere und hochwertige Fahrzeuge, die faszinieren und begeistern. Die Daimler AG investiert seit Jahren konsequent in die Entwicklung alternativer Antriebe mit dem Ziel, langfristig das emissionsfreie Fahren zu ermöglichen. Neben Hybridfahrzeugen bietet die Daimler AG dadurch die breiteste Palette an lokal emissionsfreien Elektrofahrzeugen mit Batterie und Brennstoffzelle. Denn die Daimler AG betrachtet es als Anspruch und Verpflichtung, ihrer Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt gerecht zu werden.



Daimler vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten auf fünf Kontinenten. Zum heutigen Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Premium- Automobilmarke der Welt, die Marken smart, Freightliner, Western Star, BharatBenz, Fuso, Setra und Thomas Built Busses. (20.11.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Zuletzt hätten sich die negativen Kommentare zur Daimler-Aktie gehäuft. Kein Wunder, viele Analysten und Investoren hätten sich vom Auftritt von Daimler-Chef Ola Källenius am Kapitalmarkttag enttäuscht gezeigt. Die Aktie habe den Rückwärtsgang eingelegt. Wie gehe es mit dem Papier des Autobauers weiter?Nach einem enttäuschenden Kapitalmarkttag von Daimler hätten viele Analysten den Daumen für die Daimler-Aktie gesenkt. Ende der letzten Handelswoche schon habe die Commerzbank die faire Bewertung um vier auf 41 Euro reduziert. Goldman Sachs habe einige Tage später nachgelegt und das Kursziel von 42 Euro auf 36 Euro gekappt.Am Dienstag sei die britische Großbank Barclays gefolgt. Analystin Dorothee Cresswell habe ihr Kursziel von 56 auf 51 Euro reduziert. Das neue Kursziel resultiere aus erwarteten höheren Belastungen durch Kosten und Abschreibungen, habe Cresswell in einer Studie geschrieben. In der europäischen Autobranche gebe es interessantere Titel angesichts der Herausforderungen für die Branche.Zugegeben, die Hoffnungen auf positive News am Kapitalmarkttag seien groß gewesen, das Enttäuschungspotenzial hoch. Auch "Der Aktionär" habe gehofft, Daimler-Chef Källenius würde sich zur Dividende sowie zu möglichen Portfolio-Anpassungen und neuen Elektromodellen äußern.Die Daimler-Aktie habe in den letzten Tagen den Rückwärtsgang eingelegt. Von 53,75 Euro sei es auf 49,90 Euro zurückgegangen. Die nächste Unterstützung - die 200-Tage-Linie - verlaufe bei 49,36 Euro. Diese sollte die Aktie auf jeden Fall nicht unterschreiten, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.11.2019)Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Daimler.Börsenplätze Daimler-Aktie: