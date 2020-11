XETRA-Aktienkurs Daimler-Aktie:

Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (10.11.2020/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - Daimler: Rücksetzer möglich - ChartanalyseDie Daimler-Aktie (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) befindet sich seit dem Tief vom 19. März 2020 bei 21,01 EUR in einer Aufwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Am 9. September sei die Aktie erstmals über ihren Abwärtstrend seit Januar 2018 nach oben ausgebrochen. Zwar habe es etwas gedauert, bis sich die Aktie über diesem Trend etabliert habe, aber am 8. Oktober habe sie ein Hoch bei 49,48 EUR markiert. Anschließend sei es zu einem etwas überschießenden Pullback an den gebrochenen Abwärtstrend ab Januar 2018 gekommen. Gestern sei der Wert über 49,48 EUR und damit auf ein neues Hoch in der Aufwärtsbewegung seit März 2020 ausgebrochen.Kurzfristig könnte es in der Daimler-Aktie zu einem Rücksetzer auf 49,48 EUR kommen. Dort könnte wieder Nachfrage einsetzen. Anschließend wäre ein Anstieg bis 54,50 EUR oder sogar 59,01 EUR möglich. Sollte der Wert allerdings unter 49,48 EUR abfallen, müsste mit weiteren Abgaben in Richtung 45,00 bis 44,90 EUR, also an den Aufwärtstrend seit 25. Juni gerechnet werden. (Analyse vom 10.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:50,61 EUR +0,92% (10.11.2020, 08:37)